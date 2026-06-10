Dev barajın inşası için koca nehrin yönü değiştirdiler! Mühendislerin o adımı hala şaşırtıyor

Bir barajın yapımını düşününce akla yükselen beton duvar gelir. Oysa Hoover Barajı'nda asıl iş, daha temel atılmadan önce halledildi. Colorado Nehri'nin tam aktığı yere baraj kurulacaktı ve nehir orada akmaya devam ettiği sürece hiçbir şey inşa edilemezdi.

Bunun için nehri tutup başka bir yataktan akıtmak gerekiyordu. Sözle anlatılınca tek cümle; sahada koca bir mühendislik işiydi.