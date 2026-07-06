DGS 2026 SINAV TARİHİ | DGS sınav giriş belgesi nereden alınır? DGS sınavı ne zaman?
Her yıl binlerce ön lisans mezununun lisans programlarına geçiş hayaliyle katıldığı Dikey Geçiş Sınavı öncesinde, sınav sürecine dair detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ve sınav gününe ilişkin net bilgilere ulaşmak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyurulara çevirmiş durumda. Peki, DGS sınav giriş belgesi nereden alınır? DGS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 2026-07-06 12:18:25 Güncelleme:
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