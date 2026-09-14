DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül 2026 Pazar günü ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede? Daha 17, MasterChef Türkiye...
Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı sürerken, pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting performansı da merak konusu oldu. Pazar gecesinin reyting yarışında Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, 13 Eylül 2026 reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam hangi yapım zirvede yer aldı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi program birinci oldu? İşte 13 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları ve izlenme sıralaması...
Ekranlarda pazar akşamı rekabeti geride kalırken, gözler bu kez günün izlenme verilerine çevrildi. Yeni sezon dizilerinin yanı sıra sevilen yarışma programlarının da izleyici karşısına çıktığı gecede, hangi yapımın rakiplerini geride bıraktığı merak ediliyor. 13 Eylül Pazar akşamında Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki 13 Eylül 2026 Pazar reytinglerinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte dün akşamın Total, AB ve ABC1 gruplarının reyting sonuçları...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
13 Eylül Pazar gününe ait reyting sonuçları belli oldu.
Dünün reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye ise AB kategorisinde ikinci, ABC1 ve Total gurplarında üçüncü oldu.
13 EYLÜL 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1. Daha 17 — Kanal D
2. Daha 17 (Özet) — Kanal D
3. MasterChef Türkiye — TV8
4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
5. Show Ana Haber — Show TV
6. Kanal D Ana Haber — Kanal D
7. Haber Önü — Show TV
8. Sıcak Gelişme — Kanal D
9. Star Haber — Star TV
10. Stadyum — TRT Spor
13 EYLÜL 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Daha 17 — Kanal D
2. MasterChef Türkiye — TV8
3. Daha 17 (Özet) — Kanal D
4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
5. Show Ana Haber — Show TV
6. Haber Önü — Show TV
7. Kanal D Ana Haber — Kanal D
8. Mukadderat (T.S) — NOW
9. Sevdan Bir Ateş (Tkr) — Show TV
10. Star Haber — Star TV
13 EYLÜL 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Daha 17 — Kanal D
2. Daha 17 (Özet) — Kanal D
3. MasterChef Türkiye — TV8
4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
5. Kanal D Ana Haber — Kanal D
6. Show Ana Haber — Show TV
7. A.B.İ. (Tkr) — ATV
8. Sıcak Gelişme — Kanal D
9. Mukadderat (T.S) — NOW
10. Haber Önü — Show TV