Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül 2026 Pazar günü ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede? Daha 17, MasterChef Türkiye...

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül 2026 Pazar günü ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede? Daha 17, MasterChef Türkiye...

        Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı sürerken, pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting performansı da merak konusu oldu. Pazar gecesinin reyting yarışında Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, 13 Eylül 2026 reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam hangi yapım zirvede yer aldı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi program birinci oldu? İşte 13 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları ve izlenme sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ekranlarda pazar akşamı rekabeti geride kalırken, gözler bu kez günün izlenme verilerine çevrildi. Yeni sezon dizilerinin yanı sıra sevilen yarışma programlarının da izleyici karşısına çıktığı gecede, hangi yapımın rakiplerini geride bıraktığı merak ediliyor. 13 Eylül Pazar akşamında Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki 13 Eylül 2026 Pazar reytinglerinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte dün akşamın Total, AB ve ABC1 gruplarının reyting sonuçları...

        2

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        13 Eylül Pazar gününe ait reyting sonuçları belli oldu.

        Dünün reyting sonuçlarına göre Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisi tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

        TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye ise AB kategorisinde ikinci, ABC1 ve Total gurplarında üçüncü oldu.

        3

        13 EYLÜL 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1. Daha 17 — Kanal D

        2. Daha 17 (Özet) — Kanal D

        3. MasterChef Türkiye — TV8

        4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        5. Show Ana Haber — Show TV

        6. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        7. Haber Önü — Show TV

        8. Sıcak Gelişme — Kanal D

        9. Star Haber — Star TV

        10. Stadyum — TRT Spor

        4

        13 EYLÜL 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Daha 17 — Kanal D

        2. MasterChef Türkiye — TV8

        3. Daha 17 (Özet) — Kanal D

        4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        5. Show Ana Haber — Show TV

        6. Haber Önü — Show TV

        7. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        8. Mukadderat (T.S) — NOW

        9. Sevdan Bir Ateş (Tkr) — Show TV

        10. Star Haber — Star TV

        5

        13 EYLÜL 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Daha 17 — Kanal D

        2. Daha 17 (Özet) — Kanal D

        3. MasterChef Türkiye — TV8

        4. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW

        5. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        6. Show Ana Haber — Show TV

        7. A.B.İ. (Tkr) — ATV

        8. Sıcak Gelişme — Kanal D

        9. Mukadderat (T.S) — NOW

        10. Haber Önü — Show TV

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Reyting sonuçları
        #dünün reyting sonuçları
        #reyting
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik