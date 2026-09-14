DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI: 13 Eylül 2026 Pazar günü ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede? Daha 17, MasterChef Türkiye...

Ekranlarda pazar akşamı rekabeti geride kalırken, gözler bu kez günün izlenme verilerine çevrildi. Yeni sezon dizilerinin yanı sıra sevilen yarışma programlarının da izleyici karşısına çıktığı gecede, hangi yapımın rakiplerini geride bıraktığı merak ediliyor. 13 Eylül Pazar akşamında Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, ATV'de A.B.İ., Star TV'de Çirkin ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki 13 Eylül 2026 Pazar reytinglerinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte dün akşamın Total, AB ve ABC1 gruplarının reyting sonuçları...