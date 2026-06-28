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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 27 Haziran 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 27 Haziran 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluştu. TRT 1'de 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan Mısır - İran ile Panama - İngiltere grup maçları futbolseverleri ekran başına kilitlerken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür, yeni bölümüyle kahkaha dolu anlar yaşattı. Bu yayınların ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte gözler reyting sonuçlarına çevrildi. İzleyiciler, "Dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu, sonuçlar açıklandı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 27 Haziran 2026 tarihine ait Total, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sıralamasına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Televizyonda dün akşam televizyon ekranlarında spor, yarışma ve eğlence içerikleri bir aradaydı. RT 1’de yayınlanan Mısır - İran ile Panama - İngiltere 2026 Dünya Kupası grup maçları futbolseverleri ekran başına toplarken, TV8’de MasterChef Türkiye ve Show TV’de Güldür Güldür yeni bölümleriyle izleyiciyle buluştu. Diğer kanallarda ise yerli ve yabancı filmler ekrana geldi. Yoğun geçen gecenin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. 27 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait Total, AB ve ABC listeleri merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları haberimizde...

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        27 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Haziran Cumartesine ait reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

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        27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        27 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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