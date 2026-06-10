DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI 2026: Meksika-Güney Afrika 2026 Dünya Kupası açılış maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nın açılış düdüğü Meksika ile Güney Afrika arasında çalıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı şimdiden en çok arananlar arasında. Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:39 Güncelleme:
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Dünya Kupası 2026 resmen başlıyor! Ev sahibi Meksika’nın Güney Afrika ile oynayacağı açılış maçında geri sayım sürerken, milyonlarca taraftar “maç saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak ediyor. Detaylar haberimizde.
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MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşmasında Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadele, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
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MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılışında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Mexico City’deki stadyumda oynanacak bu önemli mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.