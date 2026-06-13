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        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI C GRUBU İLK MAÇI: Brezilya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya - Fas Maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?

        Brezilya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu ilk maçı saati

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının heyecanı devam ederken C Grubu'nda dikkat çeken karşılaşmalardan biri Brezilya ile Fas arasında oynanacak. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Brezilya – Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki bu kritik mücadeleye dair tüm ayrıntılar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Brezilya ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Turnuvanın en güçlü adayları arasında gösterilen Brezilya, 1930’dan bu yana katıldığı 21 Dünya Kupası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşarak organizasyon tarihinin en başarılı takımı olmayı sürdürüyor. Yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olma başarısını elde eden Fas, Dünya Kupası’nda 7. kez boy gösteriyor ve bu kez daha büyük hedeflerle sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise bu önemli mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Brezilya – Fas karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maça dair tüm detaylar...

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        BREZİLYA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Brezilya ile Fas arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşması, New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele 14 Haziran 2026 TSİ 01.00’de başlayacak.

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        BREZİLYA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Brezilya ile Fas arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wendell, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo.

        Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, Adli, En-Nesyri.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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