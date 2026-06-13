Brezilya ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Turnuvanın en güçlü adayları arasında gösterilen Brezilya, 1930’dan bu yana katıldığı 21 Dünya Kupası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşarak organizasyon tarihinin en başarılı takımı olmayı sürdürüyor. Yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olma başarısını elde eden Fas, Dünya Kupası’nda 7. kez boy gösteriyor ve bu kez daha büyük hedeflerle sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise bu önemli mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Brezilya – Fas karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maça dair tüm detaylar...