Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'nda ikinci gün heyecanı başlıyor. Açılış maçının tamamlanmasının ardından grup maçları tüm hızıyla devam ederken, taraftarlar günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Dünya Kupası'nda ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak takımların mücadeleleri büyük ilgi görürken, 12 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar da belli oldu. Peki bugün hangi Dünya Kupası maçları var? İşte günün maç programı...