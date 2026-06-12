Dünya Kupası maç takvimi 2026: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? 12 Haziran Cuma günün maç programı
FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci gün maçlarıyla devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda açılış karşılaşmasının ardından gözler şimdi grup aşamasındaki yeni mücadelelere çevrildi. Dünyanın dört bir yanından futbolseverler, 12 Haziran Cuma günü sahaya çıkacak takımları ve maç saatlerini merak ediyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda günün programı ve oynanacak karşılaşmalar...
Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'nda ikinci gün heyecanı başlıyor. Açılış maçının tamamlanmasının ardından grup maçları tüm hızıyla devam ederken, taraftarlar günün karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Dünya Kupası'nda ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak takımların mücadeleleri büyük ilgi görürken, 12 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar da belli oldu. Peki bugün hangi Dünya Kupası maçları var? İşte günün maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
2026 Dünya Kupası'nın ikinci günü kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ise şöyle:
A Grubu | Güney Kore - Çekya | 12 Haziran 2026 Cuma saat 05.00
B Grubu | Kanada - Bosna Hersek | 12 Haziran 2026 Cuma saat 22.00
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar ilk grup karşılaşmasına 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.