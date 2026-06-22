Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı giderek artarken, e-Okul üzerinden not girişlerinin ne zamana kadar yapılacağı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler kadar öğretmenler de sistemin kapanış sürecine odaklanmış durumda. Peki, e-Okul VBS not girişleri sona erdi mi, sistem tamamen ne zaman kapanacak?

Karne dönemine yaklaşılmasıyla birlikte öğretmenlerin not girişlerini tamamlamaya çalışması, sistemde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Bu süreçte öğrenciler de notlarının sisteme işlenip işlenmediğini sık sık kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre not girişlerinin, karne hazırlık süreci tamamlanana kadar devam etmesi öngörülüyor. Ancak e-Okul sisteminin tamamen erişime kapatılıp kapatılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.