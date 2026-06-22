E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? E-Okul VBS Not Girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak?
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı! Karneler öncesinde e-Okul notlarının ne zamana kadar girileceği merak edilirken, sistemin tamamen kapanıp kapanmayacağı da araştırılıyor. Peki E-Okul VBS Not Girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? Tüm detaylar burada! Özellikle öğretmenlerin son not giriş tarihine yaklaşmasıyla birlikte sistemde yoğunluk yaşanırken, öğrenciler de notlarının sisteme işlenip işlenmediğini sık sık kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre not girişlerinin karne basım sürecine kadar devam etmesi beklenirken, e-Okul ekranının tamamen erişime kapanıp kapanmayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı giderek artarken, e-Okul üzerinden not girişlerinin ne zamana kadar yapılacağı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler kadar öğretmenler de sistemin kapanış sürecine odaklanmış durumda. Peki, e-Okul VBS not girişleri sona erdi mi, sistem tamamen ne zaman kapanacak?
Karne dönemine yaklaşılmasıyla birlikte öğretmenlerin not girişlerini tamamlamaya çalışması, sistemde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Bu süreçte öğrenciler de notlarının sisteme işlenip işlenmediğini sık sık kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre not girişlerinin, karne hazırlık süreci tamamlanana kadar devam etmesi öngörülüyor. Ancak e-Okul sisteminin tamamen erişime kapatılıp kapatılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında ikinci dönem karneler 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Bu doğrultuda, okul yönetimlerinin karne hazırlıklarını zamanında tamamlayabilmesi için öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini en geç 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme girmesi gerekiyor. Belirtilen sürenin ardından e-Okul’da öğretmenlere açık olan veri giriş ekranlarının erişime kapatılması bekleniyor.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Karne haftasının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca veli, çocuklarının ikinci dönem sonuna ait başarı durumunu ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek için e-Okul sistemine yönelmeye başladı. Geliştirilen güvenli giriş altyapısı sayesinde veliler, MEB’in resmi internet adresi “eokul.meb.gov.tr” üzerinden “Veli Bilgilendirme Sistemi” sekmesine tıklayarak doğrudan e-Devlet kapısına erişim sağlayabiliyor.