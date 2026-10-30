Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2026 TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin TÜFE tahmini yüzde kaç?
Ekim ayı enflasyon beklentisi, TÜİK'in açıklayacağı TÜFE verileri öncesinde belli oldu. AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçları, aylık ve yıllık enflasyona ilişkin beklentileri ortaya koydu. Peki, TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi…
Ekim enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Peki, TÜİK ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon tahmini ne kadar? İşte, enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve piyasa beklentileri…
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, 2026 Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacak. Açıklanacak verilerle birlikte ekim ayı aylık enflasyon oranı, yıllık enflasyon ve TÜFE değişimi belli olacak.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi. Beklentilerin ortalaması, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,20 artacağına işaret etti.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,28
Ekim ayı enflasyon beklentisinin yüzde 2,20 olarak gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonda gerileme yaşanması öngörülüyor. Eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28 seviyesine düşmesi bekleniyor.
TÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti. Ekonomistlerin ekim ayı tahminleri, yıllık enflasyonda düşüş beklentisini ortaya koydu.
2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
AA Finans anketine katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak hesaplandı. Böylece yılın kalan dönemine ilişkin enflasyon tahminleri de netleşti.
AYLARA GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ
2026 yılında ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşen TÜFE oranları aylar itibarıyla değişiklik gösterdi. Ekim ayında aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20 olarak açıklanırken ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisi eylül ayındaki yüzde 29,66 seviyesine göre sınırlı gerileme gösterdi.