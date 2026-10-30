Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2026 TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin TÜFE tahmini yüzde kaç?

        Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2026 TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin TÜFE tahmini yüzde kaç?

        Ekim ayı enflasyon beklentisi, TÜİK'in açıklayacağı TÜFE verileri öncesinde belli oldu. AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçları, aylık ve yıllık enflasyona ilişkin beklentileri ortaya koydu. Peki, TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, 2026 Ekim ayı enflasyon beklentisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ekim enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Peki, TÜİK ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, ekonomistlerin 2026 Ekim ayı enflasyon tahmini ne kadar? İşte, enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve piyasa beklentileri…

        2

        EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, 2026 Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü açıklayacak. Açıklanacak verilerle birlikte ekim ayı aylık enflasyon oranı, yıllık enflasyon ve TÜFE değişimi belli olacak.

        3

        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi. Beklentilerin ortalaması, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,20 artacağına işaret etti.

        4

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,28

        Ekim ayı enflasyon beklentisinin yüzde 2,20 olarak gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonda gerileme yaşanması öngörülüyor. Eylül ayında yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28 seviyesine düşmesi bekleniyor.

        TÜFE, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti. Ekonomistlerin ekim ayı tahminleri, yıllık enflasyonda düşüş beklentisini ortaya koydu.

        5

        2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

        AA Finans anketine katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak hesaplandı. Böylece yılın kalan dönemine ilişkin enflasyon tahminleri de netleşti.

        6

        AYLARA GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

        2026 yılında ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşen TÜFE oranları aylar itibarıyla değişiklik gösterdi. Ekim ayında aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,20 olarak açıklanırken ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,64 oldu. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisi eylül ayındaki yüzde 29,66 seviyesine göre sınırlı gerileme gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 29 Ekim 2026 (Mansur Yavaş İktidarla Yeni Bir Sayfa Mı Açıyor?)

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden Dervişoğlu ile yürüdü? İki lider yürürken ne konuştu? İYİ Partili Vekil neden rahatsız oldu: Usta neden "kabul etmiyorum" dedi? Dervişoğlu o görüntüler için ne dedi? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci ...
        #TÜİK
        #ENFLASYON
        #TÜFE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"