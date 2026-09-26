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        Haberler Bilgi MASTERCHEF ELEME POTASI 26 EYLÜL 2026: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef 7. ve 8. eleme adayları kimler oldu?

        MASTERCHEF ELEME POTASI 26 EYLÜL 2026: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef 7. ve 8. eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yayınlanan bölümde günün konsepti ''Börekler'' olarak belirlendi. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, Türk mutfağının en sevilen böreklerini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya rekabet etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım şeflerin yapılan börekleri puanlaması sonrasında belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası ise eleme potasına giren 7. ve 8. yarışmacı netlik kazanacak. Peki 26 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        1

        TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık mücadelesi 26 Eylül 2026 Cumartesi gecesi ekrana geldi. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, Türk mutfağının en sevilen böreklerini yapabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun tadım ve değerlendirme süreci sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası ise eleme potasına giren son isimler netleşecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte 26 Eylül 2026 MasterChef’te 7. ve 8. eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında detaylar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda daha başarılı tabakları hazırlayan KIRMIZI TAKIM dokunulmazlığın sahibi oldu.

        Mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        26 EYLÜL 2026 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef eleme adayı henüz belli olmadı. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına giden 7. ve 8. yarışmacı belli olacak.

        Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de 25 Eylül Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.

        1. eleme adayı: Recep

        2. eleme adayı: Armağan

        3. eleme adayı: Eyyüp Can

        4. eleme adayı: Nilay

        5. eleme adayı: Enes

        6. eleme adayı: Hasan Alp

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