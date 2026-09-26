MASTERCHEF ELEME POTASI 26 EYLÜL 2026: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef 7. ve 8. eleme adayları kimler oldu?

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık mücadelesi 26 Eylül 2026 Cumartesi gecesi ekrana geldi. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, Türk mutfağının en sevilen böreklerini yapabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun tadım ve değerlendirme süreci sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası ise eleme potasına giren son isimler netleşecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte 26 Eylül 2026 MasterChef’te 7. ve 8. eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında detaylar...