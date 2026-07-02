EMEKLİ PROMOSYON TEMMUZ KAMPANYALARI 2026 || En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Temmuz 2026 zamlarıyla birlikte bankaların promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, maaşını kendi bünyesine taşımak isteyen emekliler için nakit promosyon tutarlarını güncellerken, ek kampanyalarla toplam ödemeleri daha da yukarı çekti. "En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?", "2026 Temmuz emekli promosyonu ne kadar oldu?" ve "En çok promosyon veren bankalar hangileri?" soruları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. İşte Temmuz 2026 emekli promosyon kampanyaları kapsamında en yüksek promosyon veren bankalar ve güncel ödeme listesi...
Temmuz 2026 zammı ile bankalar da promosyon kampanyalarını peş peşe yeniledi. Yeni müşteri kazanmak ve mevcut emeklileri bünyesinde tutmak isteyen bankalar, maaş tutarına göre değişen yüksek nakit promosyonların yanı sıra ek ödül fırsatları da sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? En çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte Temmuz 2026 güncel emekli promosyon kampanyaları, banka banka ödeme tutarları ve merak edilen tüm detaylar...
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar kazanç fırsatı sunuyor.
Kampanya 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olurken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma taahhüdü vererek promosyondan yararlanabiliyor.
Ek fırsatlar kapsamında yeni müşterilere fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı MaxiPuan ödemeleri yapılırken, toplam ek kazancın 10.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.
GARANTİ
Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.
ING BANK
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.
Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK
Akbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve SGK taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.
Kampanya kapsamında ödenecek promosyon tutarı, emekli maaşına göre değişiyor. En yüksek dilimde 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılırken, ek koşulların sağlanmasıyla birlikte toplam tutar 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Ek promosyonlar; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık kullanımı ve mobil müşteri kazanımı gibi kriterlere bağlı olarak artırılıyor.
19 Eylül 2025 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, çağrı merkezi, e-Devlet ve şubeler üzerinden yapılabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.
TEB
TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.
Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.
Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
HALKBANK
Halkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon uygulamasına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, promosyon başvurularını Halkbank Mobil ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların yanı sıra izleme ve iade işlemleri de aynı kanallar üzerinden yapılabiliyor.
Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.
Halkbank, birden fazla maaş alan emekliler için toplam maaş tutarının dikkate alındığını, ayrıca önceki promosyon dönemine ait iade tutarlarının sistem üzerinden mahsup edilebildiğini bildirdi.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.
SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyadan yararlanabiliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.