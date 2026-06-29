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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI 2026 TEMMUZ: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI 2026 TEMMUZ: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk beş ayına ilişkin açıklanan TÜFE rakamları zam oranına dair önemli ipuçları verirken, kesin tablo haziran ayı enflasyonunun duyurulmasıyla netleşecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı veri, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını hem de en düşük emekli aylığına ilişkin beklentileri şekillendirecek. Peki, Temmuz zammıyla emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli aylığı kaç TL olacak? İşte emekli zammına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Temmuz 2026 emekli zammına ilişkin süreç yakından takip edilirken, milyonlarca emekli özellikle taban aylıkta yapılabilecek olası artışa odaklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları, 6 aylık enflasyon verisinin kesinleşmesi ve en düşük emekli aylığına yönelik muhtemel düzenlemenin ardından netlik kazanacak. Beş aylık enflasyon tablosu zam beklentilerini güçlendirirken, haziran ayı verisiyle birlikte nihai oran ortaya çıkacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli aylığı için hangi rakamlar gündemde? İşte emekli zammına dair merak edilen detaylar...

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 5 ayına ilişkin zam tablosu büyük ölçüde şekillendi.Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜFE’deki kümülatif artış yüzde 16,60 olarak gerçekleşti.

        Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında uygulanacak zam oranının 5 aylık bölümü kesinleşmiş oldu. Nihai artış oranı ise Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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        HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Böylece yılın ilk altı ayına ilişkin toplam enflasyon oranı ortaya çıkacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşmiş olacak.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı.

        Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre emeklilere yansıyacak zam oranının yaklaşık yüzde 17,37 seviyesinde oluşması bekleniyor.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları, emekli maaş zammına ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu. Buna göre emekliler için şimdiden oluşan artış oranı yüzde 16,61’e ulaştı. Mevcut 20 bin TL’lik taban aylık üzerinden yapılan hesaplamada, bu orana göre en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

        Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek. Piyasa beklentileri ve farklı hesaplamalar, 6 aylık toplam artışın yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında şekillenebileceğini gösterirken, bu durum en düşük emekli aylığı için farklı maaş ihtimallerini de gündeme taşıyor.

        Haziran enflasyonunun eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranının yüzde 18,58’e yükselmesi durumunda, en düşük emekli maaşının 23 bin 716 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bu rakamın yapılabilecek yuvarlama ya da taban aylık düzenlemesiyle 24 bin TL bandına yaklaşabileceği ifade ediliyor.

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        2026 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları:

        Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri

        Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri

        Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri

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        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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