EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları, emekli maaş zammına ilişkin ilk tabloyu ortaya koydu. Buna göre emekliler için şimdiden oluşan artış oranı yüzde 16,61’e ulaştı. Mevcut 20 bin TL’lik taban aylık üzerinden yapılan hesaplamada, bu orana göre en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 322 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek. Piyasa beklentileri ve farklı hesaplamalar, 6 aylık toplam artışın yüzde 18 ile yüzde 25 aralığında şekillenebileceğini gösterirken, bu durum en düşük emekli aylığı için farklı maaş ihtimallerini de gündeme taşıyor.

Haziran enflasyonunun eklenmesiyle birlikte 6 aylık zam oranının yüzde 18,58’e yükselmesi durumunda, en düşük emekli maaşının 23 bin 716 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Bu rakamın yapılabilecek yuvarlama ya da taban aylık düzenlemesiyle 24 bin TL bandına yaklaşabileceği ifade ediliyor.