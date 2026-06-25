EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026 || 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar

Habertürk Manşet - 24 Haziran 2026 (Sokak Çeteleriyle Mücadelede Yeni Dönem mi Başlıyor?)

Sokak çetelerine sıkı takip: Gerekirse birden fazla savcı olacak. Korku salan çetelerle savaş. Çetelerin finans kaynakları da hedef. Suç propagandası nasıl önlenecek? Dijital çetelerin sonu gelecek mi? Teknoloji şirketi gibi suç örgütleri: Kimliğinizi çalıyor, parayı aklıyor, izini saklıyor. Dijital... Daha Fazla Göster Sokak çetelerine sıkı takip: Gerekirse birden fazla savcı olacak. Korku salan çetelerle savaş. Çetelerin finans kaynakları da hedef. Suç propagandası nasıl önlenecek? Dijital çetelerin sonu gelecek mi? Teknoloji şirketi gibi suç örgütleri: Kimliğinizi çalıyor, parayı aklıyor, izini saklıyor. Dijital suç ekonomisi tehdidi büyüyor. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Emin Alşahin ve Emekli Polis Erdal Karaman yanıtladı. Daha Az Göster