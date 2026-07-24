Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hayırlı Cumalar mesajları 2026! En güzel, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları

        Hayırlı Cumalar mesajları 2026! En güzel, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları

        İslam alemi için büyük öneme sahip olan mübarek Cuma günü, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da en anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek yeni Cuma mesajları öne çıkıyor. Manevi atmosferi paylaşmak isteyenler, birbirinden anlamlı sözlerle sevdiklerinin cumasını kutluyor. İşte paylaşabileceğiniz en yeni ve en anlamlı Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cuma günü, Müslümanlar için birlik, beraberlik, dua ve ibadet açısından özel bir anlam taşıyor. Bu mübarek günde sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilecekleri en yeni Cuma mesajlarını araştırıyor. Kısa, uzun, ayetli, hadisli ve dualı mesajlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Özellikle resimli Cuma mesajları, dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor. İşte 2026 en anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları...

        2

        CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        9

        RESİMLİ VE YENİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        10

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        11

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        12

        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        13

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        14

        FARKLI VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        15

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        16

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturması: 6 isim daha ifadeye çağrıldı, TCMB faizi sabit bıraktı, Zam farkları yarın yatıyor, Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 6 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "AHBAP" soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ı da ifadeye çağırdı. Dün de 5...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği