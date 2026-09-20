Emekli promosyon Eylül 2026 kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyonu için bankaların sunduğu fırsatlar yeniden araştırılmaya başlandı. Özellikle maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, en yüksek promosyonu veren bankayı belirlemek için kampanyaları karşılaştırıyor. Bankaların promosyon tutarları emeklinin maaş miktarına ve kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki Eylül 2026 emekli promosyon kampanyalarında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve İş Bankası ne kadar promsyon veriyor? İşte Eylül 2026 emekli maaşı promosyon kampanyaları...