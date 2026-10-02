Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK TÜFE ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

2026 Eylül ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak açıklandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişirken, yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,66 oldu. TÜİK’in açıklayacağı veriyle birlikte piyasa beklentisinin gerçekleşen enflasyonla ne ölçüde örtüştüğü de belli olacak. Peki, 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve enflasyon beklentisi kaç? İşte, 2026 Eylül ayı enflasyon beklentileri…