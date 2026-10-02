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        Haberler Bilgi Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK TÜFE ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

        Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK TÜFE ile 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

        Eylül ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak 2026 Eylül ayı enflasyon rakamları öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. 20 ekonomistin katıldığı ankette aylık TÜFE beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişirken, ortalama beklenti yüzde 2,18 olarak açıklandı. Yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte, 2026 Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:26 Güncelleme:
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        2026 Eylül ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak açıklandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişirken, yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,66 oldu. TÜİK’in açıklayacağı veriyle birlikte piyasa beklentisinin gerçekleşen enflasyonla ne ölçüde örtüştüğü de belli olacak. Peki, 2026 Eylül enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve enflasyon beklentisi kaç? İşte, 2026 Eylül ayı enflasyon beklentileri…

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        EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece eylül ayındaki fiyat değişiminin yanı sıra yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişimi de belli olacak.

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        EYLÜL 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'nin eylül sonuçları açıklandı. Buna göre ekonomistlerin aylık TÜFE beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

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        Ekonomistlerin yüzde 2,18'lik aylık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

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        AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇTI?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 31,51 olurken, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

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        Eylül enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı da güncellenecek.

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        YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        AA Finans anketine katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri ise yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

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        TÜİK'in 5 Ekim'de açıklayacağı eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon rakamları netleşecek. Böylece gerçekleşen enflasyon ile piyasa beklentisi arasındaki fark da ortaya çıkacak.

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        #TÜİK
        #ENFLASYON
        #enflasyon rakamları
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