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        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

        Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

        Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı için kritik enflasyon verilerinden biri daha açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak Eylül 2026 enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin zam hesabında üç aylık veri tamamlanmış olacak. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından eylül rakamı, emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zam oranı açısından yakından takip ediliyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Peki TÜİK ile 2026 Eylül enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte 2026 Eylül enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        Eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, hem ekonomideki fiyat hareketlerinin takip edilmesi hem de emekli ve memur maaşlarına ilişkin zam hesaplamaları açısından önem taşıyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Peki TÜİK ile 2026 Eylül enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte detaylar...

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        EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK'in yayımladığı takvime göre Eylül 2026 enflasyon verilerinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Açıklanacak verilerle birlikte eylül ayındaki aylık ve yıllık TÜFE değişimi belli olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasaların ve vatandaşların gözü yılın kalan üç ayında açıklanacak ekim, kasım ve aralık verilerine çevrilecek.

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        2026 EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

        TCMB'nin Eylül 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,70 oldu. Bu oran bir önceki aya göre 0,01 puan arttı.

        Aynı dönemde hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,02 puan yükselerek yüzde 45,60 seviyesine çıktı. Reel sektörün beklentisi ise 0,30 puan gerileyerek yüzde 32,50 oldu.

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        EYLÜL ENFLASYONU EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?

        Emekli ve memurların Ocak 2027 maaş artışında yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri önemli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının tamamlanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu nedenle eylül ayı verisi, Ocak 2027 zammı için henüz kesin oranı göstermese de hesaplamadaki üçüncü aylık veri olması nedeniyle önem taşıyor.

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        OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Ocak 2027'de uygulanacak emekli ve memur maaş artışının kesin oranı, yılın ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Eylül verisinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edilecek. Bu nedenle mevcut veriler üzerinden yapılacak hesaplamalar yalnızca ara dönem görünümünü ortaya koyacak ve kesin zam oranı olarak değerlendirilemeyecek.

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        #enflasyon rakamları
        #TÜİK
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