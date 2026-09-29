OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027'de uygulanacak emekli ve memur maaş artışının kesin oranı, yılın ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Eylül verisinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edilecek. Bu nedenle mevcut veriler üzerinden yapılacak hesaplamalar yalnızca ara dönem görünümünü ortaya koyacak ve kesin zam oranı olarak değerlendirilemeyecek.