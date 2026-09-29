Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.455,97 %-1,09
        DOLAR 49,0004 %0,03
        EURO 55,5715 %-0,29
        GRAM ALTIN 6.524,52 %0,69
        BITCOIN 84.128,00 %0,75
        FAİZ 40,19 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 95,47 %-0,07
        GBP/TRY 64,8452 %-0,20
        EUR/USD 1,1334 %-0,33
        BRENT PETROL 97,08 %-1,38
        ÇEYREK ALTIN 10.667,93 %0,69
        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı

        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı

        ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in 14'üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başaran dev Starship roketi, motor arızası nedeniyle planlanan süreden daha erken dönerek Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı

        Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in dün Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan Starship roketi, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuşta Dünya yörüngesine ulaşmayı başararak 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı. Ancak Starhip'in 10 saat sürmesi beklenen görevinin motor arızası nedeniyle planlanandan 7 saat önce sona ermesine karar verildi. Dev roket, fırlatma işleminden 3 saat 8 dakika sonra Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

        Geliştirme süreci yaklaşık 10 yıldır devam eden ve şirkete maliyeti 15 milyar doları aşan Starship'in 2023'ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. 14'üncü test uçuşunda başarılan "yörüngeye ulaşma" hedefi, uzaya yük taşıma amacıyla tasarlanan yeni roketler için kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Motor arızası ve görevin erken sonlandırılması kararına rağmen Starship'in 14'üncü test uçuşunda önemli kilometre taşlarına ulaşıldı.

        REKLAM

        Elon Musk, nihai olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatarak uzay endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş bir taşıma hızına ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. SpaceX, Starship'i "dünyanın şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı" olarak nitelendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Starship
        #Elon Musk
        #SpaceX
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı
        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Bakımevinde dehşet görüntüleri!
        Bakımevinde dehşet görüntüleri!
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Netanyahu'nun Abu Dabi ısrarı
        Netanyahu'nun Abu Dabi ısrarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Bir iyi bir kötü haber
        Bir iyi bir kötü haber