FED’in Haziran 2026 faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürüyor. Küresel piyasalarda altın, dolar, kripto para ve borsa tarafında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların gözünü ABD Merkez Bankası’nın haziran toplantısına çevirdi. Kevin Warsh’un ilk kez başkanlık edeceği toplantıda, Beyaz Saray’dan gelen faiz indirimi baskısı ile enflasyon kaynaklı sıkı para politikası beklentileri arasında nasıl bir mesaj verileceği merak ediliyor. Peki, FED Haziran 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak ve piyasalarda faiz beklentisi ne yönde? İşte FED toplantı takvimi ve faiz kararı beklentileri haberimizde...