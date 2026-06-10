Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (FED) Haziran 2026 toplantısında. Altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyecek kritik faiz kararı öncesi piyasalar temkinli bir bekleyiş içinde. Kararın açıklanacağı gün ve saat, yalnızca ABD ekonomisi için değil, dünya genelindeki finansal piyasalar için de belirleyici olacak. Peki, FED Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün ve saat gerçekleşecek? İşte Haziran 2026 FED takvimi ve piyasalardaki son gelişmeler...