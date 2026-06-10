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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ KARARI HAZİRAN 2026: FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

        Küresel piyasalar ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) Haziran 2026 toplantısını heyecanla bekliyor. Altından dolara, kripto para piyasalarından küresel borsalara kadar tüm varlıkları doğrudan etkileyecek kritik faiz kararı öncesinde yatırımcıların gözü FED'in Haziran 2026 toplantısında. Peki, FED Haziran faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, toplantı hangi gün gerçekleştirilecek? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası (FED) Haziran 2026 toplantısında. Altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarını doğrudan etkileyecek kritik faiz kararı öncesi piyasalar temkinli bir bekleyiş içinde. Kararın açıklanacağı gün ve saat, yalnızca ABD ekonomisi için değil, dünya genelindeki finansal piyasalar için de belirleyici olacak. Peki, FED Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün ve saat gerçekleşecek? İşte Haziran 2026 FED takvimi ve piyasalardaki son gelişmeler...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED’in Haziran 2026 faiz toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kritik faiz kararı ise 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21:00’de açıklanacak.

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        FED FAİZ KARARI TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

        ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,6 ile beklentiler doğrultusunda artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,8 ile Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 6 artış kaydetti. Böylece ÜFE, aylık bazda Mart 2022’den, yıllık bazda ise Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

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        İşgücü piyasasının nispeten dirençli seyretmesi, parasal gevşeme ihtimalini zayıflatıyor. Öte yandan yükselen hazine tahvili getirileri uzun vadeli faizler üzerinde baskı yaratırken, FED’in bilanço büyüklüğü de piyasada tartışma konusu. 2018 başında 4,4 trilyon dolar seviyesinde olan FED bilançosu, Kovid-19 müdahaleleriyle 2022’de yaklaşık 9 trilyon dolara yükseldikten sonra, Mayıs 2026 itibarıyla 6,7 trilyon dolara gerileyerek dengelendi.

        Bu tablo, 16-17 Haziran 2026’da yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilk kez başkanlık edecek Warsh için oldukça zorlayıcı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’ın görevinin sona ermesi, olası faiz indirimlerini destekleyebilecek üyelerin sayısını azaltıyor. Halihazırda faiz patikası konusunda bölünmüş olan FED’in 2026 yılında faiz indirimi yapma olasılığı gerilerken, piyasalarda olası faiz artışları fiyatlanmaya başladı.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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