Fenerbahçe ile Lyon arasındaki kritik mücadele Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor. Temsilcimiz, Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak avantaj sağlamayı hedefliyor. Fenerbahçe Lyon maçının yayın bilgileri maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacağı ve dijital ortamda da izleme seçeneğinin bulunduğu açıklandı. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı şifresiz nasıl izlenir? FB Lyon maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte, Fenerbahçe-Lyon maçı hakkında merak edilen yayın detayları.