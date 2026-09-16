Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü 2026 | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa'nın en prestijli organizasyonundaki maç programı açıklanırken, taraftarlar da kalan mücadelelerin detaylarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, gözler temsilcimizin oynayacağı diğer Şampiyonlar Ligi maçlarına çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç programı...
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki maç takvimi açıklandı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk sınavında Roma ile karşı karşıya gelirken mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Fenerbahçe’nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve saatleri...
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında Avrupa’nın önemli ekipleriyle mücadele edecek. Sarı-lacivertli temsilcimizin rakipleri arasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid yer alıyor.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 LİG AŞAMASI MAÇ FİKSTÜRÜ
10 Eylül 19.45 — Fenerbahçe - Roma (Ev sahibi)
14 Ekim 22.00 — Aston Villa - Fenerbahçe (Rakip sahada)
20 Ekim 19.45 — Fenerbahçe - Slavia Prag (Ev sahibi)
4 Kasım 19.45 — Fenerbahçe - Liverpool (Ev sahibi)
25 Kasım 22.00 — Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (Rakip sahada)