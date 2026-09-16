Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü 2026 | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki maç takvimi açıklandı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk sınavında Roma ile karşı karşıya gelirken mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Fenerbahçe’nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve saatleri...