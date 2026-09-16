FİLENİN EFELERİ CEV MAÇI CANLI: Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Millî takımın Letonya ile oynayacağı mücadele öncesinde voleybolseverler, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını araştırmaya başladı. Türkiye’nin turnuvadaki kritik karşılaşmasının oynanacağı gün, saat ve ekranlara geleceği kanal netleşti. Peki Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Efeleri’nin CEV Avrupa Şampiyonası’ndaki son grup maçıyla ilgili tüm bilgiler...