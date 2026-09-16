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        Haberler Bilgi FİLENİN EFELERİ CEV MAÇI CANLI: Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        FİLENİN EFELERİ CEV MAÇI CANLI: Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası grup etabındaki son maçında Letonya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Milli takımın kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Türkiye'nin Letonya ile oynayacağı CEV Avrupa Şampiyonası maçına dair tüm detaylar belli oldu. Peki Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Şampiyonası maç programı ve karşılaşma bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’nda grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Millî takımın Letonya ile oynayacağı mücadele öncesinde voleybolseverler, karşılaşmanın yayın detaylarını ve maç programını araştırmaya başladı. Türkiye’nin turnuvadaki kritik karşılaşmasının oynanacağı gün, saat ve ekranlara geleceği kanal netleşti. Peki Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Efeleri’nin CEV Avrupa Şampiyonası’ndaki son grup maçıyla ilgili tüm bilgiler...

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        TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki son grup maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Letonya arasındaki mücadele, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de oynanacak.

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        TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Letonya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası grup karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Erkek Voleybol Takımımızın 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı ve oynayacağı karşılaşmaların fikstürü şöyle:

        10 Eylül 2026: Türkiye 1 - 3 Almanya

        12 Eylül 2026: Fransa 3 - 0 Türkiye

        13 Eylül 2026: İsviçre 0 - 3 Türkiye

        14 Eylül 2026: Romanya 3 - 1 Türkiye

        16 Eylül 2026 (TSİ 18.00): Türkiye - Letonya

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        #Türkiye - Letonya
        #voleybol maçı
        #Filenin Efeleri
        #CEV Avrupa Erkekler Ligi
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