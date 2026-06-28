GAZİ KOŞUSU SAATİ: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 100. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için heyecan giderek artıyor. Bu yıl 100'üncü kez düzenlenecek olmasıyla ayrı bir anlam taşıyan bu büyük yarış öncesinde, etkinliğin tarihi, saati ve yapılacağı yer merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Peki, 100. Gazi Koşusu ne zaman koşulacak, saat kaçta başlayacak ve hangi platformlardan izlenebilecek? İşte tüm detaylar...
Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonları arasında yer alan Gazi Koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek yarış, bu yıl 100. kez koşulacak olması nedeniyle tarihi bir anlam taşıyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen ve her yıl büyük ilgiyle takip edilen Gazi Koşusu öncesinde yarışın tarihi, saati, yayın bilgileri ve ödül detayları merak konusu oldu. Peki, 100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tarihi yarışa dair tüm ayrıntılar...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar bugün saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan yarışta, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik parkurda birincilik için piste çıkacak.
GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
100. Gazi Koşusu, canlı ve şifresiz olarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
GAZİ KOŞUSU'NUN BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları Türk yarışçılığının en değerli kupalarından biri için mücadele edecek.
Her yıl büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu’nda bu yıl dağıtılacak ikramiyeler de dikkat çekiyor. Yarışın birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenirken, ikinci olan safkanın sahibine 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye 2 milyon 500 bin TL ikramiye verilecek.
100. Gazi Koşusu’nu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 50 milyon TL tutarındaki 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ve taksit bedelleri ile at sahibi primi dahil toplam 126 milyon 870 bin TL gelir elde edecek. Kazanan tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi olması halinde ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin TL’ye yükselecek.