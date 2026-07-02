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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: 2 Temmuz 2026 Perşembe Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve beşibiryerde altın kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: 2 Temmuz 2026 Perşembe Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve beşibiryerde altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da final haftasının dördüncü gününde rekabet bir kez daha doruğa çıktı. Büyük final öncesi avantaj elde etmek isteyen gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin tadım ve puanlama sürecinin ardından günün sıralaması belli olurken, beşibiryerde altını kazanan gelin de merak edildi. Programı takip eden izleyiciler, "2 Temmuz 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta'da günün puan tablosu, zirvede yer alan yarışmacı ve en düşük puanı alan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 16:33:43 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da final haftası sona yaklaşırken, dördüncü gün yarışında tansiyon iyice yükseldi. Büyük ödül yolunda kritik puanlar almak isteyen gelinler, mutfakta en başarılı tabağı ortaya koymak için yoğun çaba harcadı. Kayınvalidelerin tadım sonrası verdiği puanlarla günün sıralaması şekillenirken, beşibiryerde altını kimin kazandığı da izleyicilerin gündemine oturdu. Peki, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Yarışmada puan tablosu nasıl oluştu, son sırada hangi gelin yer aldı? İşte final haftasının dördüncü gününe ilişkin merak edilenler...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve beşibiryerde altını kazanan Hatice gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 TEMMUZ 2026

        Hatice: 15

        Aysun: 14

        Cemile: 14

        Tuğba: 13

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