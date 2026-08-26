GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 AĞUSTOS 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı?
Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü puan mücadelesi 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Betül hazırladıkları lezzetlerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya yarıştı. Günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, çeyrek altının sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Puanların açıklanmasının ardından gözler günün birincisine çevrildi. Peki 26 Ağustos Çarşamba Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte güncel puan durumu ve bölümde yaşanan gelişmeler...
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:32 Güncelleme:
1
Gelinim Mutfakta’da bugün yeni bölüm heyecanı yaşandı. 26 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle hem kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya hem de günün ödülünü elde etmeye çalıştı. Aslı Hünel’in sunumuyla devam eden yarışmada verilen puanlar sonrası haftanın üçüncü günündeki sıralama şekillendi. Peki bugün çeyrek altını kim kazandı, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...
2
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan Cemile gelin oldu ve çeyrek altını kazandı.
3
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 AĞUSTOS 2026
Cemile: 17 puan
Yeşim: 16 puan
Tuğba: 15 puan
Betül: 11 puan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ