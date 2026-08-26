GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 AĞUSTOS 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını hangi gelin aldı?

Gelinim Mutfakta’da bugün yeni bölüm heyecanı yaşandı. 26 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle hem kayınvalidelerin beğenisini kazanmaya hem de günün ödülünü elde etmeye çalıştı. Aslı Hünel’in sunumuyla devam eden yarışmada verilen puanlar sonrası haftanın üçüncü günündeki sıralama şekillendi. Peki bugün çeyrek altını kim kazandı, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos puan durumu nasıl? İşte merak edilenler...