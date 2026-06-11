- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası,

- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Marangoz) pozisyonu için;

a) Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi Alanı ve dalları veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı ve dallarından mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi,

3) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

6) Yazılı özgeçmiş.

7) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

8) e-Devlet portalından alınmış adli sicil kaydına ilişkin doğrulama kodlu belge.

9) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

10) Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya e-Devlet portalından alınan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı yoktur belgesi.

11) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.