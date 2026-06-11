GSB personel alımı sonuçları açıklandı 2026! GSB 2 bin 610 personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ile bakım-onarım personeli kadroları için yapılan başvuruların ardından asil ve yedek aday listeleri belli oldu. Yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu alım sürecinde binlerce aday sonuç ekranına yöneldi. GBS sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, GSB 2 bin 610 personel alımı nasıl sorgulanır? İşte 2026 GSB personel alımı sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecinde başvuru sonuçları açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım-onarım personeli kadroları için yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler atama işlemleri için gerekli evraklara ve teslim tarihlerine çevrildi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 2 bin 610 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım-onarım personeli kadrolarına yapılan başvuruların ardından asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte binlerce aday sorgulama ekranına yöneldi.
GSB SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet bilgileriyle görüntüleyebiliyor. Yerleştirme sonuçlarında adayların asil ya da yedek olarak yer alıp almadıkları bilgisi bulunuyor. Sonuç ekranında ayrıca atama sürecine ilişkin bilgilendirmeler de yer alıyor.
2 BİN 610 PERSONEL ALIMINDA YOĞUN BAŞVURU
GSB'nin gerçekleştirdiği personel alımına yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu belirtildi. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve bakım-onarım personeli kadroları için yapılan başvurular, adaylar arasında büyük rekabete sahne oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte atanmaya hak kazanan adaylar netleşti.
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.
2) - Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 1.Grup ve 2. Grup pozisyonları için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 3.Grup ve 4. Grup pozisyonları için;
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.
- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi,
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası,
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası,
- Destek Personeli (Bakım-Onarım)(Marangoz) pozisyonu için;
a) Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi Alanı ve dalları veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı ve dallarından mezun olduğunu gösterir diploma/mezuniyet belgesi,
3) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.
4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.
6) Yazılı özgeçmiş.
7) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
8) e-Devlet portalından alınmış adli sicil kaydına ilişkin doğrulama kodlu belge.
9) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.
10) Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya e-Devlet portalından alınan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı yoktur belgesi.
11) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.