Gram altın fiyatı 13 Haziran 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında yükseliş ivmesi!
Altın piyasasındaki son gelişmeler, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları hafta sonunun ilk gününde yeniden araştırma konusu olurken, "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Altın fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 13 Haziran güncel gram altın fiyatları...
Gram altın fiyatları 13 Haziran 2026 Cumartesi günü ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları, yatırımcıların ve birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşların radarında bulunuyor. Peki gram altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
6.276,26
6.277,08
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.218,22
4.220,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.042,02
10.263,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.168,07
40.926,56
TAM ALTIN FİYATI
41.089,00
41.598,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.021,27
20.526,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
40.168,07
40.926,56
ATA ALTIN FİYATI
41.630,58
42.689,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.448,34
4.638,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.747,79
6.028,80
GREMSE ALTIN FİYATI
102.359,00
103.835,00