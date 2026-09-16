GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2027 | DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? ABD Yeşil Kart başvuruları bu sene başvuru alınacak mı?

Green Card başvurusu 2027 tarihi, ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen Diversity Visa (DV Lottery) başvuruları için gözler ABD Dışişleri Bakanlığına çevrildi. Önceki dönemde başvuru takviminde yapılan değişikliklerin ardından adaylar, yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı? İşte Green Card başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…