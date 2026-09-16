GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2027 | DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? ABD Yeşil Kart başvuruları bu sene başvuru alınacak mı?
Green Card başvurusu için gözler ABD Dışişleri Bakanlığından gelecek DV Lottery takvimine çevrildi. Her yıl yoğun ilgi gören Green Card çekilişi için başvurular önceki dönemlerde ekim ve kasım aylarında alınmştı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler, bu yıl başvuruların ne zaman başlayacağını ve Green Card başvuru ekranının açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular bu yıl alınacak mı? İşte Green Card başvurularında son durum...
Green Card başvurusu 2027 tarihi, ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen Diversity Visa (DV Lottery) başvuruları için gözler ABD Dışişleri Bakanlığına çevrildi. Önceki dönemde başvuru takviminde yapılan değişikliklerin ardından adaylar, yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki DV Lottery Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı? İşte Green Card başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…
2027 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
DV-2027 Green Card başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, kayıt döneminin başlangıç tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi.
DV LOTTERY BAŞVURULARI BU YIL ALINACAK MI?
DV-2027 programının iptal edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak başvuru döneminin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi. Yeni takvim ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak.
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişi başvuruları resmi DV Lottery internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılıyor. Başvuru ekranı yalnızca ilan edilen kayıt döneminde erişime açılıyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
DV Lottery için eğitim veya mesleki deneyime ilişkin şartların karşılanması gerekiyor. Başvuru koşulları ve uygun ülkeler her dönem ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanıyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DV-2027 sonuçlarının açıklanacağı tarih de henüz duyurulmadı. Başvuru takvimiyle birlikte sonuçların kontrol edileceği tarih de resmi olarak ilan edilecek.