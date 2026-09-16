GS-FB DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin programı netleşti. Türk futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan dev mücadele için geri sayım başlarken, iki takımın taraftarları da karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, GS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesi merak edilen tüm bilgiler...