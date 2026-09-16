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        Haberler Bilgi GS-FB DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        GS-FB DERBİ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU! Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'de sezonun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu. Ezeli rakiplerin mücadelesi için geri sayım başlarken, sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar da derbinin günü, saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbiye dair merak edilen tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        1

        Süper Lig’de futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin programı netleşti. Türk futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan dev mücadele için geri sayım başlarken, iki takımın taraftarları da karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlangıç saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, GS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesi merak edilen tüm bilgiler...

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti. İstanbul’da 25 Ekim’de yapılacak yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında mücadele, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’a alındı.

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        GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yayıncı kuruluş bilgileri, mevcut maç programında beIN SPORTS 1 olarak yer alıyor.

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        LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ MAÇLARIN PROGRAMI

        8. hafta

        19 Ekim Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

        9. hafta

        26 Ekim Pazartesi:

        21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

        13. hafta

        30 Kasım Pazartesi:

        21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

        15. hafta

        13 Aralık Pazar:

        19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

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