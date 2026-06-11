GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula
GSB personel alımı sonuçları için bekleyiş sürerken, binlerce aday gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Toplam 2 bin 610 sözleşmeli personelin istihdam edileceği alım sürecinde başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu olurken, adaylar Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. İşte bilgiler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında açtığı 2 bin 610 kişilik kontenjan için başvuran adayların heyecanı giderek artıyor. Mülakatsız olarak gerçekleştirilecek yerleştirmelerde, adaylar sonuçların ilan edilip edilmediğini ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte adayların gündemindeki son gelişmeler...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 783 Destek Personeli (Temizlik) ve 677 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı başvuruları 18-24 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz paylaşılmadı. Bakanlıktan konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türünde asgari ve üzerinde KPSS puanına sahip olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.