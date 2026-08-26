Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi belli oldu!

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar 2. sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Bu gelişme sonrası Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi Kanal D tarafından duyuruldu. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak, 33. bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte, Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi...