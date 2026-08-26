Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak? Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi belli oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Serhat ve Zeynep'in büyük aşkıyla kalplere taht kuran yapımın ikinci sezon çekimleri İstanbul'da başladı. Bu gelişme sonrası ''Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman başlayacak, 33. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Kanal tarafından yapılan açıklama ile Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar 2. sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Bu gelişme sonrası Güller ve Günahlar yeni sezon tarihi Kanal D tarafından duyuruldu. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak, 33. bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte, Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi...
GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi ikinci sezon için sete çıktı. Kanal tarafında yapılan açıklamaya göre, dizinin çekimleri İstanbul’da başladı. Güller ve Günahlar 2. sezon yayın tarihi de açıklandı.
Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı Güller ve Günahlar dizisi, 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de 33. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
SEZON FİNALİNDE BÜYÜK YÜZLEŞME
İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep’in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü.
Serhat, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırken Azra ve Cihan cephesindeki gelişmeler de yeni sezonun hikâyesine dair önemli soru işaretleri bırakmıştı.
KADER BULUNACAK MI?
Şimdi ise gözler ikinci sezonda. Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.
GÜLLER VE GÜNAHLAR 32. BÖLÜM ÖZETİ
13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali bölümünde Serhat ve Zeynep'in düğünü mateme dönüyor!
Serhat nihayet babasıyla karşılaşır fakat sonuç planladığı gibi olmaz. Zeynep gelinliğini seçmiştir ve bekarlığa veda partisinin tadını çıkartmaktadır.
Serhat düğünlerinin kusursuz olması için elinden geleni yapsa da babasının onu zor bir seçimle baş başa bırakması Serhat ve Zeynep’i beklenmedik noktalara getirecektir.