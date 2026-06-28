GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2026: Hafta sonu değer artışı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasındaki dalgalı hareketler, yatırım yapmak isteyen vatandaşların karar sürecini zorlaştırmaya devam ediyor. Son günlerde sert iniş ve çıkışlar yaşayan gram altın, hafta içinde 6 bin TL'nin altına geriledikten sonra hafta sonu itibarıyla yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Fiyatlardaki bu oynaklık, alım-satım yapmayı düşünenler ile yatırımcıların "Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" sorusuna yönelmesine neden oldu. İşte 28 Haziran Pazar gününe ait güncel çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, 28 Haziran Pazar günü yatırımcıların gündeminde yine fiyat hareketleri yer alıyor. Hafta içinde görülen düşüş eğiliminin ardından hafta sonuna doğru yaşanan sınırlı yükseliş, “Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?” sorusunu yeniden öne çıkardı. Piyasalardaki bu yön arayışı, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğine dair merakı artırıyor. Peki, güncel altın fiyatları kaç TL seviyesinde? İşte 28 Haziran itibarıyla son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
6.129,21
6.130,13
ALTIN/ONS FİYATI
4.086,48
4.091,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.806,74
10.022,75
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.226,94
39.968,42
TAM ALTIN FİYATI
39.073,00
39.398,00
YARIM ALTIN FİYATI
18.941,89
19.419,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.002,55
38.720,94
ATA ALTIN FİYATI
39.758,20
40.802,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.277,54
4.430,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.469,96
5.723,81
GREMSE ALTIN FİYATI
97.431,00
98.620,00