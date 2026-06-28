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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2026: Hafta sonu değer artışı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2026: Hafta sonu değer artışı! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?

        Altın piyasasındaki dalgalı hareketler, yatırım yapmak isteyen vatandaşların karar sürecini zorlaştırmaya devam ediyor. Son günlerde sert iniş ve çıkışlar yaşayan gram altın, hafta içinde 6 bin TL'nin altına geriledikten sonra hafta sonu itibarıyla yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Fiyatlardaki bu oynaklık, alım-satım yapmayı düşünenler ile yatırımcıların "Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" sorusuna yönelmesine neden oldu. İşte 28 Haziran Pazar gününe ait güncel çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, 28 Haziran Pazar günü yatırımcıların gündeminde yine fiyat hareketleri yer alıyor. Hafta içinde görülen düşüş eğiliminin ardından hafta sonuna doğru yaşanan sınırlı yükseliş, “Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?” sorusunu yeniden öne çıkardı. Piyasalardaki bu yön arayışı, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğine dair merakı artırıyor. Peki, güncel altın fiyatları kaç TL seviyesinde? İşte 28 Haziran itibarıyla son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.129,21

        6.130,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.086,48

        4.091,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.806,74

        10.022,75

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.226,94

        39.968,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.073,00

        39.398,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        18.941,89

        19.419,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.002,55

        38.720,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        39.758,20

        40.802,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.277,54

        4.430,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.469,96

        5.723,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        97.431,00

        98.620,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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