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        Haberler Bilgi Magazin Güncel reyting sonuçları 29 Eylül Salı || Tuzlu Kahve - Sevdan bir ateş - A.B.İ - MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?

        Güncel reyting sonuçları 29 Eylül Salı || Tuzlu Kahve - Sevdan bir ateş - A.B.İ - MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 29 Eylül Salı günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sevdan bir ateş - A.B.İ - MasterChef reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları 29 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Sevdan bir ateş - A.B.İ - MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 29 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

        1 TUZLU KAHVE
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        3 HAYSIYET
        4 ANNE YARISI
        5 TUZLU KAHVE (OZET)
        6 ESRA EROL'DA
        7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        8 MEHMED FETIHLER SULTANI
        9 A.B.I.
        10 ATV ANA HABER
        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

        1 TUZLU KAHVE
        2 TUZLU KAHVE (OZET)
        3 HAYSIYET
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        5 MEHMED FETIHLER SULTANI
        6 ANNE YARISI
        7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        8 MASTERCHEF TURKIYE
        9 HAYSIYET (OZET)
        10 ESRA EROL'DA
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL

        1 TUZLU KAHVE
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        3 TUZLU KAHVE (OZET)
        4 HAYSIYET
        5 ANNE YARISI
        6 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        7 MEHMED FETIHLER SULTANI
        8 ESRA EROL'DA
        9 MASTERCHEF TURKIYE
        10 A.B.I.
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        #reyting
        #Reyting sonuçları
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