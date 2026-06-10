Bugünün maç programı: Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Çarşamba bugünkü maç takvimi
10 Haziran 2026 Çarşamba günü spor gündemi yine yoğun bir maç trafiğine sahne oluyor. Futbol ve voleybol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak karşılaşmalar için taraftarlar günün programını araştırıyor. Takımlarının sahaya çıkacağı saatleri öğrenmek isteyen sporseverler, maçların hangi kanallardan canlı yayınlanacağını da merak ediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Haziran Çarşamba gününün güncel maç programı...
Spor tutkunlarının yakından takip ettiği günlük maç takvimi, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü için de belli oldu. Gün boyunca futbol ve voleybol karşılaşmaları ekranlara gelirken, birçok önemli mücadele canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. "Bu akşam kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmalarını derledik. İşte 10 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın bilgileri...
10 HAZİRAN GÜNÜN VOLEYBOL PROGRAMI
18.00: Türkiye - ABD (Voleybol Erkekler VNL): Kanada'nın Ottawa kentinde oynanacak bu heyecan dolu ilk hafta mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜN FUTBOL PROGRAMI
04.00 | Arjantin - İzlanda (Milli Hazırlık Maçı): S Sport
22.00 | Malaga - Las Palmas (İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Finali): S Sport