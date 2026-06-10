Spor tutkunlarının yakından takip ettiği günlük maç takvimi, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü için de belli oldu. Gün boyunca futbol ve voleybol karşılaşmaları ekranlara gelirken, birçok önemli mücadele canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. "Bu akşam kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmalarını derledik. İşte 10 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın bilgileri...