Haftada 32 saat çalışana ev ve yemek bedava: Üstelik sınırsız internet imkanı sunuluyor

İŞİN MERKEZİNDE ATLAR VAR

Çiftlikte gönüllüden beklenen ilk iş, atların bakımı. Bu bakım yalnızca yetişkin atları değil, kısrakları ve henüz büyümemiş tayları da kapsıyor. Gün genellikle sabah yemlemeyle başlıyor, aynı iş akşam bir kez daha tekrarlanıyor.

Atları hareket ettirmek ve suluklarını temizlemek günlük görevler arasında. Antrenmanlarda gönüllüden yardım bekleniyor; ekipman hazırlığının yanı sıra bahçe ve genel temizlik gibi çiftlik içi işler de ona kalıyor. Bu haliyle teklif, hafif bir tatilden çok gündelik bir çiftlik düzenine benziyor.

Ama işin ağırlık merkezi ata binmek. İlanda, öğleden sonraların büyük bölümünün patikalarda sürüşe ayrıldığı anlatılıyor. Deneyim, baştan eyere yabancı olmayan kişiler düşünülerek hazırlanmış.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çağrı, 18 ile 64 yaş arasındaki kişilere açık. Ancak çiftlik yalnızca tek başına seyahat edenleri kabul ediyor; çiftler ya da ikili başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

En belirleyici şart binicilik. Gönüllünün ata binmeyi bilmesi yetmiyor, günde en az iki saat at üstünde kalabilecek durumda olması da isteniyor. Dilde çıta daha aşağıda tutulmuş: ev sahipleriyle iletişim için başlangıç seviyesinde İngilizce yeterli görülüyor.

Kalış süresi esnek bırakılmış. En az dört hafta gerekiyor, süre on iki haftaya kadar uzayabiliyor. Haftalık çalışma 32 saati aşmıyor ve gönüllüye haftada bir gün izin veriliyor.