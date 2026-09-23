Halef: Köklerin Çağrısı bu hafta var mı, yok mu? Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon ilk bölüm bu Perşembe yayınlanacak mı? 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışı
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon bölümleriyle ilgili gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın, 24 Eylül 2026 tarihli yayın akışında yer alıp almadığı merak ediliyor. Yeni sezon başlangıç tarihi ve dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceğiyle ilgili bilgiler, izleyicilerin gündeminde bulunuyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizi bu hafta NOW TV yayın akışında var mı? İşte 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışı ve detaylar...
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon takvimiyle ilgili araştırmalar sürüyor. NOW TV’nin sevilen yapımları arasında yer alan dizinin, Perşembe akşamı yayınlanacak bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Yeni sezon tarihi, ilk bölümün yayın günü ve 24 Eylül 2026 NOW TV yayın akışında dizinin bulunup bulunmadığı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Dizi bu hafta yayınlanacak mı? İşte NOW TV’nin 24 Eylül 2026 tarihli yayın akışı ve merak edilen ayrıntılar...
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halef: Köklerin Çağrısı, 2. sezonuyla 23 Eylül 2026 bu Perşembe günü saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Aşkları önündeki engelleri aşan ikilinin mutluluğu sezon finalinde yarım kalmıştı. Yeni sezonda ise Serhat ve Yıldız hiç beklemedikleri bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne savrulurken, Serhat için artık tek bir hedef vardır: Yıldız’ı bulmak!
Serhat, sevdiği kadının izini sürerken geçmişleri, aileleri ve aralarındaki büyük aşk yeniden karşılarına çıkacak. Yıldız’ın geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamaması, Serhat’ın mücadelesini daha da zorlaştırırken, aşkını yeniden kazanmak için vereceği savaş yeni sezonun en büyük merak konusu olacak.
Birbirlerinden uzak düşseler de kalplerindeki bağdan vazgeçmeyen Serhat ve Yıldız için aşk bu kez sadece kavuşmak değil, yeniden birbirini bulabilmek anlamına gelecek.