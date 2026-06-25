HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2026 || Temmuz zammı ile hemşire maaşları ne kadar olacak?
Temmuz 2026 hemşire maaş zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca memur gibi sağlık çalışanları da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Kesin zam oranının belli olmasıyla birlikte hemşire maaşları yeniden hesaplanacak. Peki, Temmuz 2026'da hemşire maaşları ne kadar olacak, maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte zam beklentisi ve güncel maaş hesaplamalarına ilişkin ayrıntılar...
Hemşire maaşları Temmuz 2026 zammı öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaşlarına yapılacak artış, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının ardından netleşecek. Haziran enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kala, "Hemşire maaşı ne kadar olacak?" ve "Hemşire maaşına yüzde kaç zam gelecek?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...
HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın üçüncü gününde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu kapsamda, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışında belirleyici rol oynuyor. Yılın ilk aylarına ilişkin TÜFE oranları Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94, Nisan ayında yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kaydedildi.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, oluşacak 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Mevcut beklentilere göre Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 13,5 ile yüzde 14 aralığında olması öngörülüyor.
HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
5/1 derecesinde görev yapan hemşirelerin aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 13,5 oranında zam uygulanması durumunda maaşta 10 bin 93 TL civarında artış gerçekleşmesi ve toplam gelirin 84 bin 863 TL’ye yükselmesi bekleniyor.