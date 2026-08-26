HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM 2026 | 25 yaş üstü araçlar için teklif Meclis’te! ÖTV’siz sıfır araç çıkacak mı?

20 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN DE ÖTV MUAFİYETİ TEKLİFİ VAR

Hurda teşviki kapsamında TBMM'de yalnızca 25 yaş sınırını esas alan teklif bulunmuyor. 23 Temmuz 2025'te sunulan 2/3232 esas numaralı kanun teklifinde, 20 yaş veya üzerindeki taşıtların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılması ve araç sahiplerinin ilk iktisaplarında ÖTV alınmaması amaçlanıyor. Bu teklifin son durumu da "Komisyonda" olarak yer alıyor.

13 Ekim 2025 tarihli 2/3318 esas numaralı başka bir teklifte de 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu teklifin son durumu da komisyonda bulunuyor.

Bunun yanı sıra 9 Aralık 2025'te sunulan 2/3410 esas numaralı kanun teklifinde de 20 yaş ve üzeri taşıtlarını geri dönüşüme verenlerin alacakları yeni taşıtların bir defaya mahsus ÖTV'den istisna tutulması amaçlanıyor. Bu teklif de Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.