HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM 2026 | 25 yaş üstü araçlar için teklif Meclis’te! ÖTV’siz sıfır araç çıkacak mı?
Hurda teşviki ile ÖTV'siz araç düzenlemesindeki son durum için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalara çevrildi. 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti öngören teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Peki, 2026 hurda teşviki ile ÖTV'siz sıfır araç çıkacak mı? İşte, hurda teşviki ve ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri…
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi için gözler TBMM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. 25 yaş ve üzerindeki araçlarını geri dönüşüme veren kişilerin yeni alacakları yerli araçlarda ÖTV muafiyetinden yararlanmasını amaçlayan kanun teklifi, 20 Kasım 2024'te TBMM Başkanlığına sunuldu. 25 yaş ve üzeri araçlara ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunurken, 20 yaş ve üzeri araçları kapsayan farklı ÖTV muafiyeti teklifleri de Meclis gündeminde yer alıyor. Peki, indirimli 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü araçlara ÖTV muafiyeti gelecek mi? İşte, 2026 ÖTV muafiyeti ile hurda teşvikinde son durum…
HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
25 yaş ve üzeri araçlara yönelik hurda teşviki henüz yasalaşmadı. TBMM'deki 2/2697 esas numaralı kanun teklifinde, 25 yaş ve üstü taşıtlarını geri dönüşüme veren kişilerin yeni alacakları yerli taşıtların ÖTV'den muaf tutulması amaçlanıyor. Teklifin TBMM'deki son durumu ise "Komisyonda" olarak yer alıyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA ÖTV MUAFİYETİ GELECEK Mİ?
TBMM'ye sunulan 20 Kasım 2024 tarihli teklifte, 25 yaş ve üzerindeki araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yeni alınacak yerli taşıtların ÖTV'den muaf tutulması hedefleniyor. Ancak teklif henüz kanunlaşmadığı için düzenlemenin uygulanacağı kesinleşmiş değil. Bu nedenle araç yaşı, alınabilecek otomobilin özellikleri, yerli üretim şartı ve ÖTV avantajının kapsamı konusunda kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor.
20 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN DE ÖTV MUAFİYETİ TEKLİFİ VAR
Hurda teşviki kapsamında TBMM'de yalnızca 25 yaş sınırını esas alan teklif bulunmuyor. 23 Temmuz 2025'te sunulan 2/3232 esas numaralı kanun teklifinde, 20 yaş veya üzerindeki taşıtların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılması ve araç sahiplerinin ilk iktisaplarında ÖTV alınmaması amaçlanıyor. Bu teklifin son durumu da "Komisyonda" olarak yer alıyor.
13 Ekim 2025 tarihli 2/3318 esas numaralı başka bir teklifte de 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu teklifin son durumu da komisyonda bulunuyor.
Bunun yanı sıra 9 Aralık 2025'te sunulan 2/3410 esas numaralı kanun teklifinde de 20 yaş ve üzeri taşıtlarını geri dönüşüme verenlerin alacakları yeni taşıtların bir defaya mahsus ÖTV'den istisna tutulması amaçlanıyor. Bu teklif de Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN BAŞKA BİR TEKLİF DAHA BULUNUYOR
5 Mart 2025'te TBMM Başkanlığına sunulan 2/2969 esas numaralı kanun teklifinde ise 25 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundaki süreci devam ediyor.
ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hurda teşviki kapsamında ÖTV muafiyetinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. İlgili kanun tekliflerinin TBMM'deki komisyon süreçleri devam ediyor. Tekliflerden herhangi birinin yasalaşması halinde hangi araçların kapsamda olacağı, yaş şartı, yerli üretim şartı ve ÖTV muafiyetinin nasıl uygulanacağı kanunun nihai metnine göre netleşecek.