İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

2026-2027 akademik yılı İBB yurt başvuruları için süreç sona erdi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelecek öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarına 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuruda bulundu. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinde adayların çalışma durumu, ailesinin ikamet bilgileri ve yaş sınırı gibi kriterlere bakılacak. İstenen şartları karşılayan adaylardan asil ve yedek listeler oluşturulacak. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2026-2027 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!