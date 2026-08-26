İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite eğitimi için megakente gelen gençlere barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtları için başvurular 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar sonuçlar için geri sayıma geçti. Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri web sitesinden duyurulacak. Peki, 2026-2027 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
2026-2027 akademik yılı İBB yurt başvuruları için süreç sona erdi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelecek öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarına 18-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuruda bulundu. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinde adayların çalışma durumu, ailesinin ikamet bilgileri ve yaş sınırı gibi kriterlere bakılacak. İstenen şartları karşılayan adaylardan asil ve yedek listeler oluşturulacak. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2026-2027 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!
2026-2027 İBB YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026-2027 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru süreci tamamlandı.
Yapılan açıklama doğrultusunda 2026-2027 İBB yurt başvuruları, 25 Ağustos Salı günü saat 23.59’da sona erdi.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB yurt başvuru sonuçları, 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuç bilgilerine yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler.
Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.
İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İBB Yurtlarında kalmaya başlayabilecek.
BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖNCELİKLİ ŞARTLAR
T.C. vatandaşı olması.
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.
Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
Adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.
Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
Kamu personeli olmaması.
Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
2026-2027 GÜNLÜK İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.
Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 TL olacak.
16 YURTTA BARINMA HİZMETİ
2021’de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, 16 yurtta Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek İstanbul’daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşme hakkı kazanan gençlere kaliteli, temiz, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunuyor.
11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet veren İBB Yurtları’nın 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlar, engelli erişimine uygun olarak hizmet verecek.
Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şöyle:
1. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
2. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
3. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
9. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
10. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
11. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
12. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
13. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
14. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
15. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
16. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu