İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 İlk Evim kredisi başvuru şartları neler, kimler alabilecek?
İlk Evim Konut Kredisi, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 İlk Evim kredisi için başvuru tarihi, faiz oranı, kredi limiti ve başvuru şartları merak edilirken, TBMM'deki teklifte 120 aya kadar vade ve faiz veya kar payının yüzde 75'ine kadarının Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2026 İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihi, faiz oranı, kredi limiti ve ödeme koşulları hakkında merak edilenler…
İlk Evim Konut Kredisi ile ilgili gelişmeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk kez konut alacaklara yönelik planlanan finansman desteğinde başvuru tarihinin ne zaman olacağı, kredi şartlarının nasıl belirleneceği ve uygulanacak faiz oranı merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, 2026 İlk Evim kredisi başvuru tarihi, faiz oranı, kredi limiti ve ödeme koşullarına ilişkin merak edilenler...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İlk Evim Konut Kredisi için henüz resmi başvuru süreci başlamadı. Kampanyaya ilişkin kesin başvuru tarihi ve uygulama takvimi açıklanmadı.
İlk kez ev alacak vatandaşlara yönelik destek kapsamında yapılacak resmi duyuruların ardından başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği belli olacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
2026 yılına ilişkin kesin başvuru şartları henüz açıklamadı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru sahiplerinde aranacak kriterlerin de netleşmesi bekleniyor.
Kampanyanın ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması planlanıyor. Başvuru sahibinin adına kayıtlı konut bulunup bulunmaması, gelir durumu ve satın alınacak konutun belirlenen kriterlere uygunluğu gibi şartlar gündeme gelebilir.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI BELLİ OLDU MU?
İlk Evim Konut Kredisi için kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranı gündeme gelse de bu oranın kesinleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
TBMM'deki teklifte ise bankalar ve katılım bankalarından kullanılacak konut finansmanında faiz veya kar payının yüzde 75'ine kadar olan bölümünün Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE SÜRESİ NE KADAR?
Düzenlemede konut finansmanı için azami 120 ay vade öngörülüyor. Böylece destekten yararlanacak kişiler için 10 yıla kadar ödeme seçeneği gündeme geliyor.
Kredinin kesin vade koşulları ve diğer finansman ayrıntıları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından belli olacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
İlk Evim Konut Kredisi'nin temel hedefinin daha önce konut sahibi olmayan vatandaşlar olması bekleniyor. Ancak gelir sınırı, yaş şartı, konutun değeri ve başvuru sahibinin taşınmaz durumu gibi ayrıntılar henüz kesinleşmedi.