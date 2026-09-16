İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 İlk Evim kredisi başvuru şartları neler, kimler alabilecek?

İlk Evim Konut Kredisi ile ilgili gelişmeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlk kez konut alacaklara yönelik planlanan finansman desteğinde başvuru tarihinin ne zaman olacağı, kredi şartlarının nasıl belirleneceği ve uygulanacak faiz oranı merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, 2026 İlk Evim kredisi başvuru tarihi, faiz oranı, kredi limiti ve ödeme koşullarına ilişkin merak edilenler...