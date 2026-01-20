İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? 1,20 düşük faizli İlk Evim kredisi şartları neler, hangi bankalar kredi verecek?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların düşük faizli konut kredisi beklentisi devam ederken, kamuoyunda "İlk Evim Konut Kredisi" olarak bilinen finansman desteği yeniden gündeme geldi. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırması beklenen projede özellikle yüzde 1,20 faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçeneği öne çıkıyor. Ancak kredi paketinin kesin faiz oranı, kredi limiti, gelir şartı ve başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Peki İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak, yüzde 1,20 faizli kredi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte 2026 İlk Evim konut kredisi başvuru tarihi, şartları ve ödeme planı...
İlk Evim konut kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde ilk kez konut alacak vatandaşlara düşük faiz ve uzun vade imkanı sağlanması planlandığı belirtilmişti. Buna karşın resmi başvuru ekranı henüz açılmış değil ve kesin koşulların açıklanması bekleniyor. Kampanyanın hayata geçmesi halinde kredi limiti, gelir kriteri, konut değeri ve ödeme planı gibi ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Peki İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte 2026 İlk Evim kredisi için merak edilen tüm detaylar...
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?
2026 yılında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde bulunan İlk Evim konut kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamış değil. Eylül ayındaki güncel bilgilere göre yüzde 1,20 faiz oranı, kredi limiti ve vade gibi ayrıntılar kamuoyunda konuşulsa da bunlar henüz kesinleşmiş resmi şartlar olarak açıklanmadı.
Dolayısıyla vatandaşların şu aşamada bankalara giderek yeni kampanya kapsamında yüzde 1,20 faizli İlk Evim kredisine başvurması mümkün görünmüyor. Başvuru tarihi ve uygulamanın kapsamının resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk Evim konut kredisi için henüz kesinleşmiş bir başvuru tarihi bulunmuyor. Daha önce yapılan haber ve açıklamalarda projenin teknik ve yasal hazırlıklarının sürdüğü, başvuru sürecinin ise resmi duyurunun ardından başlayacağı aktarılmıştı.
Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli internet sitelerinde yer alan kesin başvuru tarihi iddialarına resmi açıklama yapılmadan itibar edilmemesi gerekiyor. Başvuru kanalı, tarih ve gerekli belgeler açıklandığında vatandaşların bankalar veya belirlenen resmi platformlar üzerinden işlem yapması bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
İlk Evim Konut Kredisi için gündeme gelen en önemli rakamlardan biri aylık yüzde 1,20 faiz oranı oldu. Ancak yüzde 1,20 oranı şu aşamada resmi olarak kesinleşmiş bir kredi faizi olarak değerlendirilmemeli.
Kampanyanın uygulanmaya başlaması halinde faiz oranının yanı sıra kredi tutarı, vade, tahsis ücreti, sigorta ve diğer masraflar da toplam ödeme üzerinde etkili olacak. Bu nedenle yalnızca aylık faiz oranına bakarak kredi maliyeti hesaplamak doğru olmayacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
İlk Evim kredisi için kamuoyuna yansıyan çalışmalarda temel hedefin daha önce konut sahibi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar olduğu belirtiliyor. Ancak resmi başvuru şartlarının tamamı henüz açıklanmadığı için yaş sınırı, gelir kriteri, eş ve çocukların üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması gibi ayrıntılar kesinleşmiş kabul edilemiyor.
Kampanyanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şu başlıkların netleşmesi bekleniyor:
İlk kez ev sahibi olma şartı
Hane gelir sınırı
Kredi üst limiti
Konutun değerine ilişkin sınır
Yaş kriteri
Peşinat oranı
Vade süresi
Başvuru yapılabilecek bankalar
Alınabilecek konutun sıfır veya ikinci el olup olmadığı
İLK EVİM KONUT KREDİSİ 180 AY VADELİ Mİ OLACAK?
İlk Evim kredisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan çalışmalarda 180 aya kadar vade seçeneği gündeme geldi. Bu durumda vatandaşların konut finansmanını 15 yıla kadar yayabilmesi planlanıyor. Ancak 180 aylık vadenin tüm başvurular için kesinleştiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Vadenin uzaması aylık taksit tutarını düşürebilirken toplam geri ödeme tutarının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle kampanya açıklandığında faiz, vade, kredi tutarı ve toplam ödeme birlikte değerlendirilmesi gerekecek.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ HANGİ BANKALARDA OLACAK?
Yeni kampanyanın hangi bankalar üzerinden kullandırılacağı da henüz resmi olarak açıklanmış değil. Kamu bankalarının projede yer alabileceği yönündeki beklentiler gündeme gelirken, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi bankaların mevcut konut kredisi ürünleri bulunuyor.
Öte yandan bankaların mevcut “ilk evim” veya konut kredisi ürünleri ile kamuoyunda beklenen yeni İlk Evim kampanyasının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Örneğin İş Bankası, ilk konutunu alacak müşteriler için mevcut “İlk Evim” konut kredisi seçeneğinden bahsediyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Kampanyanın kesin faiz oranı ve kredi limiti açıklanmadığı için şu aşamada resmi bir ödeme tablosu bulunmuyor. Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay gibi rakamlar resmi olarak kesinleştiğinde kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme hesaplamaları yapılabilecek.
Vatandaşların özellikle “1 milyon TL İlk Evim kredisi aylık taksiti ne kadar?”, “2 milyon TL kredi geri ödemesi kaç TL?” ve “180 ay vadede toplam ne kadar ödenecek?” sorularının yanıtını kampanyanın resmi şartları açıklandıktan sonra hesaplaması önem taşıyor.