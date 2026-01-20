İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

2026 yılında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde bulunan İlk Evim konut kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamış değil. Eylül ayındaki güncel bilgilere göre yüzde 1,20 faiz oranı, kredi limiti ve vade gibi ayrıntılar kamuoyunda konuşulsa da bunlar henüz kesinleşmiş resmi şartlar olarak açıklanmadı.

Dolayısıyla vatandaşların şu aşamada bankalara giderek yeni kampanya kapsamında yüzde 1,20 faizli İlk Evim kredisine başvurması mümkün görünmüyor. Başvuru tarihi ve uygulamanın kapsamının resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.