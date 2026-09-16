iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo ne kadar ve iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 18 PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max için ön sipariş süreci 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başladı. Türkiye de ilk satış ülkeleri arasında yer alıyor. iPhone 18 Pro Max'in resmi satış tarihi ise 18 Eylül Cuma olarak açıklandı. Apple iPhone 18 Pro Max, henüz mağazalarda satışa çıkmadı ancak ön siparişe açıldı.

iPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple, iPhone Duo için de Türkiye satış takvimini açıkladı. Buna göre iPhone Duo için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak, yeni model 18 Eylül Cuma günü Türkiye'de satışa sunulacak.

iPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için Türkiye'de ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başladı. Yeni modeller 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak. Türkiye, Apple'ın ilk satış dalgasında yer alan ülkeler arasında bulunuyor.