iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo ne kadar ve iPhone 18 özellikleri neler? iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak?
Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni modellerde A20 Pro çip, geliştirilmiş kamera sistemi, Apple Intelligence özellikleri ve yeni tasarım detayları dikkat çekiyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatları belli olurken, katlanabilir iPhone Duo'nun fiyatı da açıklandı. Özellikle iPhone 18 Pro Max'in ne zaman ön siparişe açıldığı ve Türkiye'de satışa çıkacağı kullanıcıların araştırdığı başlıkların başında geliyor. Peki iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo Türkiye fiyatı ne kadar, iPhone 18 Pro Max ön sipariş ne zaman, satışa çıktı mı? İşte iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo satış fiyatı ve satış tarihi...
Apple'ın yeni Pro modelleriyle birlikte ilk katlanabilir iPhone modeli olan Duo'yu da tanıtması, iPhone ailesinde yeni bir dönemin başlamasını sağladı. iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunulurken, iPhone Duo da dört farklı depolama seçeneğiyle geliyor. Türkiye'de iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 149.999 TL olarak açıklandı. Katlanabilir iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı ise 229.999 TL'den başlıyor. Peki iPhone 18 Pro, Pro Max ve Duo ne kadar ve özellikleri neler? iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 18 serisi Türkiye satış fiyatı...
IPHONE 18 PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max için ön sipariş süreci 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başladı. Türkiye de ilk satış ülkeleri arasında yer alıyor. iPhone 18 Pro Max'in resmi satış tarihi ise 18 Eylül Cuma olarak açıklandı. Apple iPhone 18 Pro Max, henüz mağazalarda satışa çıkmadı ancak ön siparişe açıldı.
iPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple, iPhone Duo için de Türkiye satış takvimini açıkladı. Buna göre iPhone Duo için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak, yeni model 18 Eylül Cuma günü Türkiye'de satışa sunulacak.
iPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için Türkiye'de ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başladı. Yeni modeller 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak. Türkiye, Apple'ın ilk satış dalgasında yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
iPHONE 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple'ın yeni nesil A20 Pro çipinden güç alıyor. Her iki modelde de daha küçük ve kullanışlı Dynamic Island, yeni nesil buhar haznesi ve geliştirilmiş performans özellikleri bulunuyor.
iPhone 18 Pro'da 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max'te ise 6,9 inç Super Retina XDR ekran yer alıyor. Modeller siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve yeni burgonya renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olarak sıralanıyor.
iPHONE 18 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ
Yeni iPhone 18 Pro serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri kamera sistemi oldu. Apple, değişken diyafram teknolojisine sahip 48 MP Fusion ana kamerayı yeni modellerde kullanıyor.
Ana kamerada f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 olmak üzere farklı diyafram seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 48 MP Fusion ultra geniş kamera ve 48 MP Fusion telefoto kamera da Pro kamera sisteminin parçaları arasında yer alıyor.
Apple, kamera uygulamasına profesyonel denetimler de ekledi. Böylece kullanıcıların çekim sırasında daha fazla ayarı doğrudan kamera uygulaması üzerinden kontrol etmesine imkan sağlanıyor. Ön tarafta ise 18 MP Center Stage kamera bulunuyor.
İPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple'ın resmi Türkiye fiyatlarına göre iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Her iki modelde de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri bulunuyor.
iPhone 18 Pro Türkiye fiyatları:
Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 137.999 TL
512 GB 154.999 TL
1 TB 188.999 TL
2 TB 243.999 TL
iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları:
Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 149.999 TL
512 GB 166.999 TL
1 TB 200.999 TL
2 TB 255.999 TL
İPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo'nun Türkiye başlangıç fiyatı 229.999 TL olarak açıklandı. Model 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor.
iPhone Duo Türkiye fiyatları:
Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 229.999 TL
512 GB 246.999 TL
1 TB 280.999 TL
2 TB 335.999 TL
İPHONE 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro, Apple'ın yeni A20 Pro çipinden güç alıyor. Yeni işlemcide yapay zeka işlemlerine yönelik geliştirmeler yapılırken, Apple ayrıca yeni nesil buhar haznesiyle performans sürekliliğini artırmayı hedefliyor.
Modelin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise değişken diyaframlı 48 MP Fusion ana kamera. Apple, yeni kamera sistemiyle kullanıcılara fotoğraf ve video çekiminde daha fazla kontrol sunuyor.
iPhone 18 Pro'da ayrıca daha küçük Dynamic Island, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Apple'ın yeni N1 kablosuz bağlantı çipi bulunuyor. C2 modem sistemi de hücresel bağlantı performansını geliştirmek üzere tasarlandı.
İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro Max, Pro serisinin daha büyük ekranlı modeli olarak öne çıkıyor. Modelde A20 Pro çip, yeni kamera sistemi ve daha büyük batarya kullanılıyor.
Apple'ın açıklamasına göre iPhone 18 Pro Max 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Model ayrıca beş dakikalık kablolu şarjla yaklaşık 7 saat video oynatma süresi sağlayabiliyor.
iPhone 18 Pro Max'in kamera sisteminde 48 MP Fusion ana kameranın yanı sıra gelişmiş ultra geniş açı ve telefoto özellikleri bulunuyor. Yeni değişken diyafram teknolojisi ise özellikle fotoğraf çekiminde daha fazla kontrol sağlıyor.
İPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone Duo, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olarak dikkat çekiyor. Cihaz açıldığında 7,6 inçlik iç ekrana, kapalı durumdayken ise 5,4 inçlik dış ekrana sahip. Apple, iç ekranın iPhone 18 Pro Max ekranından yüzde 50 daha geniş olduğunu belirtiyor.
Modelde A20 Pro çip ve 48 MP Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor. Katlanabilir gövde titanyum çerçeve ve menteşe kapağıyla tasarlanırken cihazda ikili pil sistemi kullanılıyor.
iPhone Duo'nun dikkat çeken özellikleri arasında 2 kata kadar optik kalitede zoom, farklı kullanım pozisyonlarına uyarlanabilen iOS deneyimi ve geniş iç ekran bulunuyor.
İPHONE 18 PRO VE PRO MAX RENKLERİ NELER?
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Apple'ın açıkladığı renkler siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve burgonya olarak sıralanıyor.