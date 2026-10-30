İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EKİM 2026: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Ömerli, Terkos, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında son durum

İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin 30 Ekim verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 92,03 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 79,23 ile Ömerli ve yüzde 71,64 ile Alibey takip etti.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 3,26 ile en düşük seviyedeki su kaynakları arasında yer aldı.

Böylece bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken iki barajın doluluk oranının yüzde 5'in altında kaldığı görüldü.