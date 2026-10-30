İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EKİM 2026: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Ömerli, Terkos, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında son durum
İstanbulda son günlerde etkili olan yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Sonbahar yağmurlarının su kaynaklarına nasıl yansıdığı megakentliler tarafından merak konusu oldu. ''İstanbul barajları yüzde kaç dolu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Ekim 2026 Cuma gününe ait güncel verileri paylaştı. Bazı barajlarda doluluk oranları yükselirken iki barajdaki düşük su seviyesi dikkat çekti. Peki, Ömerli, Terkos, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne? İşte 30 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
İstanbul'’da ekim ayının ikinci yarısında etkili olan yağışlar sonrası gözler kentin su kaynaklarına çevrildi. Kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su miktarının nasıl değiştiği merak ediliyor. Özellikle Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece barajlarındaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul genelindeki doluluk oranları İSKİ'nin 30 Ekim 2026 tarihli verileriyle belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre su rezervlerinde yaşanan değişim dikkat çekti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, en dolu ve en düşük seviyedeki barajlar hangileri? İşte 30 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
30 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 30 Ekim 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.
Bir önceki gün yüzde 53,60 olan doluluk oranı, 0,14 puan artış gösterdi. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte kent genelindeki su rezervleri yükselişe geçerken barajlar arasındaki doluluk farkları dikkat çekti.
İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin 30 Ekim verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 92,03 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 79,23 ile Ömerli ve yüzde 71,64 ile Alibey takip etti.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 3,26 ile en düşük seviyedeki su kaynakları arasında yer aldı.
Böylece bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken iki barajın doluluk oranının yüzde 5'in altında kaldığı görüldü.
30 EKİM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: HANGİ BARAJ YÜZDE KAÇ DOLU?
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 30 Ekim 2026 tarihli doluluk oranları şöyle:
Darlık: %92,03
Ömerli: %79,23
Alibey: %71,64
Elmalı: %61,17
Istrancalar: %42,16
Terkos: %37,61
Sazlıdere: %33,01
Büyükçekmece: %31,35
Kazandere: %3,26
Pabuçdere: %2,76
İSTANBUL BARAJLARINDA GEÇEN YILA GÖRE SON DURUM
İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde yükseldi. 30 Ekim 2025 tarihinde yüzde 23,06 olan ortalama doluluk oranı, 30 Ekim 2026'da yüzde 53,74'e ulaştı. Böylece bir yıllık dönemde 30,68 puanlık artış kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON BİR AYDA NE KADAR ARTIŞ OLDU?
Ekim ayı boyunca İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranında yükseliş yaşandı. Güncel verilere göre son 30 günlük dönemde ortalama doluluk yaklaşık 15,3 puan arttı. Özellikle ekim ayının ikinci yarısında etkili olan yağışlarla birlikte su seviyeleri yüzde 50'nin üzerine çıktı. Ancak barajlardaki su miktarının her bölgede aynı oranda yükselmediği görüldü.