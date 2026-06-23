İSKİ su kesintisi 23-24 Haziran 2026: 14 saate varan su kesintisi! Kağıthane ve Sarıyer'de sular saat kaçta kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan binlerce kent sakinini ilgilendiren kesintinin yaklaşık 14 saat sürmesi bekleniyor. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanlar, suların ne zaman kesileceğini ve hangi saatlerde yeniden verileceğini araştırmaya başladı. Peki Kağıthane ve Sarıyer'de sular saat kaçta kesilecek, ne zaman gelecek? İşte İSKİ 23-24 Haziran 2026 su kesintisi programı...
İSKİ'nin duyurusuna göre Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yürütülecek bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'un iki ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacak. Çalışmalar kapsamında bazı mahallelere belirli saatler arasında su temini sağlanamayacak. Kesintinin başlamasıyla birlikte vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için önceden tedbir alması öneriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verilmesi işlemi kademeli olarak gerçekleştirilecek. Peki Kağıthane ve Sarıyer'de su kesintisi ne zaman başlayacak, hangi mahalleler etkilenecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı su kesintisi 23 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00'te başlayacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 04.00 itibarıyla kademeli olarak verilmesi planlanıyor.
Toplamda yaklaşık 14 saat sürmesi beklenen çalışma boyunca bazı mahallelerde su hizmeti geçici olarak durdurulacak.
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Planlı çalışma nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer ilçelerindeki bazı mahalleler su kesintisinden etkilenecek.
Kağıthane ilçesinde;
Merkez Mahallesi
Hamidiye Mahallesi
Yahya Kemal Mahallesi
Seyrantepe Mahallesi
Sarıyer ilçesinde;
Ayazağa Mahallesi
Huzur Mahallesi
su kesintisinin yaşanacağı bölgeler arasında yer alıyor.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin çalışma takvimine göre kesintinin ardından suyun 24 Haziran Çarşamba günü saat 04.00'ten sonra kademeli şekilde verilmesi öngörülüyor. Ancak şebekenin tamamen normale dönmesi bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışma öncesinde gerekli su ihtiyacını karşılamalarını tavsiye ediyor.
İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
İSKİ, planlı altyapı çalışmasının İstanbul'un su iletim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmalar süresince etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.
Su kesintisine ilişkin yeni bir gelişme olması halinde İSKİ tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.