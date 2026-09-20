SPK duyurdu! İşleme kapatılan yatırım fonları hangileri, hangi fonlar temerrütte, ödemeler ne zaman yatacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu yatırım fonlarına ilişkin önemli kararlar aldı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören fonların alım ve satım işlemleri durduruldu. Kurul ayrıca belirlenen yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. SPK'nın 18 Eylül tarihli açıklamasıyla tasfiye sürecinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Peki, işleme kapatılan yatırım fonları hangileri, TERA, PUSULA ve ATLAS PORTFÖY'de hangi fonlar tasfiye edildi? İşte tasviye edilen ve temerrüte düşen fonlar listesi...
SPK'nın yatırım fonlarına yönelik kararının ardından yatırımcılar TEFAS üzerinden alım satım işlemi yapılamayan fonların listesini araştırmaya başladı. Kurulun kararı, yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarını kapsıyor. Tasfiye kararı verilen fonların süreçleri belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. SPK, TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin de kısıtlamalar getirdi. Peki, hangi fonlar tasfiye kapsamına alındı ve yatırımcıların işlemleri nasıl yürütülecek? İşte SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararına ilişkin ayrıntılar...
SPK İŞLEME KAPATILAN YATIRIM FONLARI HANGİLERİ?
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde, aşağıdaki yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
Tera Portföy Yönetimi AŞ
Pusula Portföy Yönetimi AŞ
Hedef Portföy Yönetimi AŞ
Atlas Portföy Yönetimi AŞ
A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ
Pardus Portföy Yönetimi AŞ
Bulls Portföy Yönetimi AŞ
Karar kapsamında söz konusu portföy yönetim şirketlerinin bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine de hükmedildi. İşleme kapatma ve tasfiye süreçleri SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecek.
TASFİYE EDİLEN YATIRIM FONLARI LİSTESİ
Söz konusu fonların tam listesi:
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
A1 Capital Portföy A1 CAPITAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Atlas Portföy ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bulls Portföy BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hedef Portföy HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pardus Portföy PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Pusula Portföy PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Tera Portföy TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Tera Portföy TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Tera Portföy TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Tera Portföy TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Tera Portföy TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Tera Portföy TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Tasfiye kapsamındaki fonların tam isimleri, SPK'nın ilgili bülteninde ve yatırım kuruluşlarının yayımladığı resmi duyurularda takip edilebilecek. Yatırımcıların ellerindeki fonun kapsamda olup olmadığını fon kodu ve kurucu kuruluş bilgileri üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
TERA PORTFÖY FONLARI İÇİN İŞ BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ
SPK'nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirildi. Banka, ilgili fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde de yetkili olacak.
A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi şirketlerinin kurucusu olduğu fonlar için ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar, tasfiye sürecine ilişkin işlemleri SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütecek.
TEFAS DIŞINDA DA ALIM SATIM YAPILAMAYACAK
SPK'nın açıklamasında, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemlere ilişkin de düzenleme yapıldığı belirtildi.
Buna göre, kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları gerçekleştirilemeyecek. Tasfiyesine karar verilen fonlarda da 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden katılma payı alım ve iade talimatı verilemeyecek.
17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası henüz gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları ise olağan süreç içerisinde gerçekleştirilecek.
YATIRIM FONLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SPK'nın 18 Eylül tarihli kararında tasfiye sürecine ilişkin işlemler de açıklandı. Usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi, yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki payları ve varsa rehin, haciz ve diğer kısıtlamalarla ilgili mutabakat yapılacak.
Tasfiye sürecinde fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar, mutabakatı yapılan yatırımcı hesaplarına sahip oldukları paylar oranında aktarılacak.
Tasfiye işlemlerinin, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tamamlanması öngörülüyor. SPK tarafından uygun görülmesi durumunda bu süre uzatılabilecek.
YATIRIMCILAR FONLARINI NEREDEN KONTROL EDEBİLİR?
İşleme kapatılan veya tasfiye kapsamına alınan fonlara yatırım yapan vatandaşların, kendi yatırım hesaplarındaki fon bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Fonun kurucusu, fon kodu ve tasfiye sürecine ilişkin duyurular yetkili kuruluşlar üzerinden takip edilebilecek.
Tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin ayrıntıları SPK'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek. Yatırımcılar, hesaplarına ilişkin özel durumları için ilgili banka veya aracı kuruluşla iletişime geçebilir.