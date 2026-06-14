İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi! 14 Haziran 2026 Pazar günü elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., 14 Haziran 2026 Pazar günü için planlı kesinti duyurusu yaptı. Yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent genelinde 9 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler açıklanırken, vatandaşlar da elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden verileceğini merak etmeye başladı. 14 Haziran Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı kesintilere ilişkin saat bilgileri ve detaylar araştırılıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 14 Haziran 2026 Pazar günü için planlı kesinti programını duyurdu. Açıklamaya göre bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kentin birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler ile birlikte saat bilgileri de paylaşılırken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman kesileceğini ve yeniden hangi saatlerde verileceğini araştırmaya başladı. Peki, 14 Haziran Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe planlanan elektrik kesintilerine dair ayrıntılar haberimizde...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 14 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 9 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.
14 HAZİRAN KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
Bağcılar
Bayrampaşa
Beyoğlu
Büyükçekmece
Esenler
Eyüpsultan
Sarıyer
Silivri
Şişli