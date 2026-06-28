İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Haziran Pazar İstanbul'da elektriklerin kesileceği ilçeler
İstanbul'da 28 Haziran 2026 Pazar günü planlı bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Avrupa Yakası'nda BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AYEDAŞ tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında birçok bölgede belirli saatler arasında enerji verilemeyecek. Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verilecek. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, 28 Haziran Pazar günü hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 28 Haziran 2026 İstanbul elektrik kesintisi programına ilişkin detaylar...
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ilçe ve mahalle bazında elektrik kesintisi programını sorgulamaya başladı. Elektriklerin yeniden verileceği saatler, çalışma süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı...
28 HAZİRAN PAZAR İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da planlı elektrik kesintilerinin sona ermesinin ardından enerji, çalışmaların tamamlandığı bölgelere kademeli olarak yeniden verilecek.
Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçe, mahalle ve yürütülen çalışmanın kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Güncel bilgiler BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi sorgulama ekranlarından takip edilebiliyor.
28 HAZİRAN İSTANBUL'DA HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
28 Haziran Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında çeşitli ilçe ve mahallelerde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle, sokak ve saat bilgileri dağıtım şirketlerinin resmi planlı kesinti sorgulama ekranlarında yayımlanıyor.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, planlı elektrik kesintisi programını BEDAŞ'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.
Sorgulama ekranında ilçe, mahalle, sokak ve planlanan kesinti saatleri ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
Anadolu Yakası'nda planlı elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise AYEDAŞ'ın resmi kesinti sorgulama ekranı üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor.
Planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin saatleri ile enerji verilmesi planlanan zaman bilgileri sistem üzerinden takip edilebiliyor.