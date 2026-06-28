BEDAŞ ve AYEDAŞ, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintiler bakım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ilçe ve mahalle bazında elektrik kesintisi programını sorgulamaya başladı. Elektriklerin yeniden verileceği saatler, çalışma süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi programı...