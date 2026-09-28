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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul elektrik kesintisi 28 Eylül 2026: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        İstanbul elektrik kesintisi 28 Eylül 2026: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisinin olacağı bölgeleri duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da ilçe ilçe hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Bazı bölgelerde ise kesinti sabah saatlerine kadar sürecek. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 28 Eylül 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve AYEDAŞ 28 Eylül Pazartesi günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

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        İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Elektriklerin ne zaman geleceği, gerçekleştirilecek çalışmanın bulunduğu bölgeye göre değişiyor. Planlı kesintiler için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından başlangıç ve bitiş saatleri duyuruldu.

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        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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