İstanbul elektrik kesintisi 28 Eylül 2026: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektriklerin ne zaman geleceği, gerçekleştirilecek çalışmanın bulunduğu bölgeye göre değişiyor. Planlı kesintiler için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından başlangıç ve bitiş saatleri duyuruldu.