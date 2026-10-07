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        Haberler Bilgi İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı TV programında yaptığı "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği bir kararın eşiğindeyim" açıklaması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Açıklama sonrasında "İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip sorgulanan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi? Kulislerde konuşulan son gelişmlerin ardından kamuoyunun odaklandığı soruların cevabı ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi? İşte sorgulanan soruların cevabı...

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        İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDE?

        31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası CHP Adayı Cemil Tugay İzmir Büğyükşehir Belediyesi Başkanı oldu. Tugay 18 Haziran'da partisinden istifa etti. Tugay o tarihten itibaren görevine bağımsız olarak devam etti.

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        İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        7 Ekim tarihi itibarıyla İzmir Büyükşehir Blediye Başkanı görevine başımsız devam ediyor. Beldiye Meclisi'nde ise tablo şu şekilde:

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        Parti Sayı
        YENİ PARTİ 70
        CHP 37
        AK PARTİ 32
        BAĞIMSIZ 9
        MHP 4
        BBP 1
        TOPLAM 153
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