İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi? Kulislerde konuşulan son gelişmlerin ardından kamuoyunun odaklandığı soruların cevabı ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin üyesi? İşte sorgulanan soruların cevabı...